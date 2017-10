Mind the gap – fra fengsel til samfunnsdeltagelse

Kronikk

Når han ikke er i fengsel, bor han på et herberge, en campingplass eller hos en venn. Han har aldri hatt en jobb. Når han er «ute» bruker han stoff hver dag for å holde ut. På spørsmål om hvilken hjelp han har fått, svarer Svein at han stort sett har holdt seg unna hjelpeapparatet – fordi han vil klare seg selv. Derfor har han i liten grad hatt kontakt med psykiatrien eller rusomsorgen.

Hvordan er det mulig at en person som Svein ikke får – eller vil ha – de tjenestene har åpenbart har behov for? Mye tyder på at det er mange som Svein – personer som faller utenfor – eller mellom («mind the gap»).

Hvert år løslates et stort antall innsatte fra fengsel. I Norge, med en samlet befolkning på 5,1 millioner, ble 9689 innsatte løslatt i 2005 og 11327 i 2013. Forskningen viser at vel 20 % blir får ny dom og satt inn igjen innen to år. For visse grupper stiger tallet til over 70 %.

Fra forskningen kjenner vi til en del risikofaktorer for hvorfor mange går ut av og inn igjen i fengselet. Flertallet har rusproblemer, to tredjedeler har en barndom preget av traumer, tre av ti har en historie fra barnevernet før de er 16 år og de fleste har lavt utdanningsnivå. Omtrent en tredjedel er hjemløse. Med en slik bakgrunn er det ikke vanskelig å forstå av mange av disse personene vil utvikle ulike typer psykiske vansker; personlighetsforstyrrelser (70 %), avhengighetsproblematikk (51 %) og angstlidelser (40 %). Mange sier også at de føler seg stigmatisert og utelukket fra samfunnet, og beskriver symptomer på både depresjon og panikkanfall.

Kriminalomsorgen i Norge er anerkjent internasjonalt for å drive human og rehabiliterende straffegjennomføring, men for en gruppe innsatte kan det synes som velferdsetatene ikke treffer med tiltakene sine, eller at det er mangel på tiltak. Hva er det vi ikke ser – som gjør at enkelte personer gang på gang mislykkes med å bli aktive samfunnsborgere? Handler det kun om hvem de er som personer, eller kan noe av svaret ligge i måten vi møter (eller unnlater å møte) Svein og andre på – i det de beveger seg fra fengselet til samfunnet?

I Kriminalomsorgen har det i to tiår vært «opplest og vedtatt» at ulike former for samarbeid er nøkkelen til en vellykket overgang mellom fengsel (og andre institusjoner) og samfunnet. En gjennomgang av forskningen viser at det er behov for nytenkning (innovasjon) på dette området. Det holder ikke med gode intensjoner, det må også utvikles nye arbeidsmåter – som forplikter de ulike aktørene som er involvert. Dette gjelder ikke bare i Norge, men også i resten av Europa.

Høgskolen i Molde er for tiden en aktiv deltaker i et større forskningsprosjekt (RISE/COLAB) der målet er å utvikle nye samarbeidsmodeller, mellom kriminalomsorgen og psykisk helsearbeid. Prosjektet er finansiert av EU og har deltagere fra i alt seks land; Nederland, England, Danmark, Finland, Sveits og Norge. Til sammen deltar 23 praktikere, brukere og forskere.

En del av dette prosjektet omhandler å kartlegge samarbeidsformene og kvaliteten på samarbeidet mellom velferdsetatene knyttet til overgangen fra fengsel til samfunnet. Noen sentrale spørsmål allerede er satt på dagsordenen: Er det uenigheter mellom etatene om hvordan ressursene skal brukes? Er de ikke samkjørte nok? Er det slik at alle er enige om at en må samarbeide, men ikke hva samarbeidet skal gå ut på? Er det kamp om de økonomiske midlene? Eller handler dette i bunn og grunn om profesjonskamper?

Høgskolen i Molde vil granske disse spørsmålene. Og i forlengelsen av det, forsøke å utvikle nye og bedre tverretatlige samarbeidsmodeller. Det er nødvendig for å møte den kompleksiteten mange domfelte står i når de er i ferd med å løslates fra fengsel. Svein skal ikke trenge å gå fra 24/7 oppfølging til ingenting – noe han synes å ha gjort mange ganger.

En overordnet målsetning er at nye og bedre samarbeidsmodeller skal være hensiktsmessig både ut ifra et humant og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Dette er ikke bare festtaler. Forskning viser at overdosefaren er mange ganger så stor ved løslatelse fra fengsel enn ellers. Det kan altså være snakk om liv eller død.

Vi vet også med bakgrunn i forskning at kriminalitet har en enorm samfunnsøkonomisk kostnad. Kriminalitet koster samfunnet opp mot 90 milliarder i året. Var det noen som sa at nye tiltak alltid er kostnadskrevende?

Bjørn Kjetil Larsen og Atle Ødegård, Kriminalomsorgen og HIMolde

