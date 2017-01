Terror som fortjent?

Vestens politiske ledere tror at «the war agaist terror» kan vinnes gjennom bombing av fattige land uten styring, forherligelse av våre egne demokratiske verdier samt rituelle sikkerhetskontroller. Mye tyder på at denne oppskriften bare gjør vondt verre.

På 70-tallet hadde jeg mange studentkolleger som kalte seg ML-ere. AKP-ml-ere. De var sinte, så sinte at de var fast bestemt på å gjennomføre væpnet revolusjon i Norge og hadde treningsleire med med våpen-og - stridstrening. Kapitalistene (bedriftseierne) skulle drepes, og kapitalistenes lakeier (bedriftslederne) skulle enten drepes eller fengsles.

Jeg har lurt mye på hvordan de kunne bli så sinte. De kom fra gode hjem i et land med mindre ulikheter enn i resten av verden og de hadde alle muligheter til å realisere seg selv i hvilken som helst retning. Med gratis utdannelse kunne de studere til å bli hva de ville, hvis de var mer opptatt av det fysiske, kunne de realisere seg selv innen idretten, og hvis de ikke hadde lyst til noe av dette, kunne de velge en politisk karriere og være velkomne til å styre landet for den saks skyld. Jeg tror de var sinte fordi de hadde behov for å være sinte og enda større behov for å være med i et sint, men dog temmelig forvirret fellesskap.

I de land terroren gror frem, har ungdommer flest ingen av disse mulighetene for å realisere seg selv. Men som i middelalderens Norge, står religion sterkt. En religion hvor sinne gir status og vold er hellig handling som gir muligheten for evig liv, om ikke annet som martyr. De har fått mange grunner til å være sinte etter hvert. Det er disse kreftene vestens ledere tror de kan temme med «krig mot terror», en krig som rettferdiggjør enda mer sinne.

Verdens stormakter har alltid vært hjelpesløse mot geriljakrig og terror. Etter 16 års krig måtte USA rømme lille Vietnam etter at 1.4 millioner var drept. Både Sovjetunionen og USA har måttet gi opp å få kontroll på lutfattige Afghanistan. Krigen mot terror vinnes ikke med bomber og provokasjoner.

Provokasjoner på løpende bånd

Irak ble bombet under falskt anklage om at landet var fullt av kjemiske våpen. Vestens angrep resulterte i 10.000 døde irakere, i all hovedsak sivile, og et destabilisert land som ga spillerom for både al-Qaida og senere Den islamske Stat(IS). Selv om Norge, ulikt Irak, ikke er noen eldgammel kulturnasjon med stor betydning i verdenshistorien, vet jeg om mange nordmenn som ville blitt grinete nok til å ville drepe hvis noen hadde bombet landet vårt sønder og sammen basert på falske anklager.

Den arabiske våren, som startet med opptøyer mot styresmaktene i Tunisia, ble tungt støttet fra Vesten. Opptøyene spredde seg til de fleste land i Nord-Afrika og en rekke land i Midt-Østen. Resultatet kjenner vi. Med et foreløpig unntak for Tunisia, er alle landene destabilisert, vesentlig verre krefter enn de da sittende regimene har fått spillerom og lidelsene har vært enorme. I Syria alene er 300.000 drept, 6 millioner på flukt og fortsettelse følger.

Satiremagasinet Charlie Hebdo ble for 2 år siden angrepet av ekstreme islamister og 12 forsvarsløse ble brutalt drept. På 1-årsdagen samlet vestens ledere seg i Paris for å hedre de drepte og det var bra. At flere av de samtidig sa de var der for å forsvare ytringsfriheten er imidlertid ikke annet enn dårlig lederskap. Charlie Hebdo hadde i en årrekke provosert islamister med blasfemiske framstillinger av Muhammed. Blasfemi var straffbart i Norge til så sent som for ett år siden men vi påberoper oss ytringsfriheten når vi andres guder spottes. Bespottelse av fiendens guder har vært den mest effektive måte å hisse til krig på i årtuseneer. Forherligelse av ytringsfriheten i denne sammenheng er like dårlig lederskap som å mane til total bevegelsesfrihet når man skal lede sitt folk gjennom et minefelt. Siden er 230 drept i en bølge av terrorangrep i Frankrike.

Vi har neppe forutsetninger for å forstå det heroiske i de mange grufulle, onde og feige handlinger utført av ekstreme islamister. Vi burde ha bedre forutsetninger for å forstå ynkeligheten i at mer eller mindre kristne redaktører i den priviligerte vesten søker martyr-rollen ved å trykke grisetegninger av Muhammed og slik utsette alle sine landsmenn for livsfare.

Den sterke mann. I sin hjelpeløshet i forsvar mot terror søker stadig flere i de vestlige demokratiene mot «sterke» menn eller kvinner på ytterste høyre flanke. Trumph lover å knuse IS. Resultatet av hans provokasjoner blir naturligvis mer terror. George Bush lovde oss også å knuse alle terrorister og fikk mesteparten av vesten med på «krigen mot terror». Da Krigen mot terror startet var det ca 2 selvmordsangrep pr måned i verden, i 2016 var det 2 pr dag. Det er mye som tyder på at Krigen mot terror i stor grad skaper det utysket den var tenkt å utrydde. Kristendommen dyrket i sin tid også sine martyrer og det hjalp bra på tilslutningen.

Demokrati gir flertallet rett men garanterer ikke at ting blir rett. En nyttig påminnelse er at Hitler ble valgt på demokratisk vis.

Illusjonen om trygghet

Regjeringene i vesten forsøker å berolige befolkningen med stadig mer og bedre sikkerhetstiltak. Realitetene er nok mer at dette er kostbare ritualer for at de godtroende skal føle seg tryggere. Det mest innlysende terrormål i Norge er, ironisk nok, security-køene på våre flyplasser skapt av våre fremste sikkerhets-spesialister. Daglig står vi der, stuet sammen i 1000-tall, med ikke så mye som en farris-flaske å forsvare oss med. Om noen vil drepe noen tusen flypassasjerer i en smell, så er det bare å følge med på web-kameraene, så vet de når køene er størst og timingen er rett for å spasere rett inn drepe flest mulig. Alt tyder på at det ikke er noen som vil oss særlig vondt akkurat nå.

Samfunnskostnaden med sikkerhetskontrollen på flyplassene i Norge ble i 2014 beregnet til 23 milliarder. Norge ville blitt et tryggere land om noen av disse milliardene hadde gått til et styrket psykisk helsevern. Og et bedre land om resten hadde gått til en forsvarlig eldreomsorg.

Det uforandrede Norge

Våre politikere er ivrige på å forsikre om at terror-trusselen ikke må få forandre vårt samfunn og idealer. Det er letter sagt enn gjort. Vi har i generasjoner vært trygge på at vi aldri kunne straffes for våre tanker eller planer og vi ble vi anklaget for noe, så var det anklageren som skulle bevise vår skyld, ikke vi som skulle bevise vår uskyld. Slik er det ikke lenger. Med dagens lovverk ville våre venner, AKP-ml-erne, blitt fengslet med en straffereamme på inntil 21 år. Med mindre de selv kunne bevise at de aldri hadde tenkt på «Væpna revolusjon».

Om det er vanskelig for oss å forstå ondskapen i alle terrorhandlingene, så burde det være mulig å forstå at stadig flere er sinte og at det fører til mer terror. Det betyr at det viktigste tiltak mot terror er at vi begynner å oppføre oss som folk overfor de som ikke er så priviligerte som oss. Det ble folk av AKP-ml’erne også. Bra folk.