Utredning av Romsdalsaksen - et demokratisk, teknologisk og økonomisk krav

Saka har mange sider og en heller spesiell historikk.

Det lokale selskapet fra Midsund, med navnet; Haram, Midsund og Aukra Tunnelselskap AS ble etablert I 1986 av Jan Petter Hammerø og med Styreleder Erik Berg.

I 2001 byttet selskapet navn til Møreaksen AS.

Selskapet fortsatte med samme adresse i Midsund Kommune.

Selskapet sitt rollespill med daglig leder og styreleder med mer, har i betydelig grad vekslet mellom Jan Petter Hammerø, Erik Berg og Helge Orten.

Orten er nå leder i Stortingets Samferdselskomite, som har styringen med Nasjonal Transportplan (NTP).

Selskapet sitt prosjekt med navn Møreaksen AS er med dette fremført av et lokalt selskap fra Midsund kommune, som ut ifra sitt opprinnelige mål var å skaffe fastlandsforbindelse for sin egen kommune. Dette ble lansert som en spektakulær Moldeakse som var nærmest gryteklar når fylkestinget fikk fremlagt prosjektet. Målet var å fastlegge kryssing av Romsdalsfjorden som ferjefri Stamveg E-39 til det beste for hele fylkets næring og industri, samt eksport som bidrag til Norges Nasjonalprodukt. I prosessen ikring Møreaksen var svært lite fokusert på vei påkoblinger sør og nord om prosjektet, samt forbi Molde. I ettertid ser vi milliardene flagrer, både sør og nord om fjordkryssingen samt en fordyrende bypakke i Molde.

Fylkestinget landet på Møreaksen som alternativet for kryssing av Romsdalsfjorden, med bakgrunn i datidens teknologi.

Men Romsdalsaksen ble ikke utredet, med bakgrunn i at flytebruteknologien ikke var tilgjengelig på det tidspunktet NTP ble lagt frem.

Den 29 august 2017 tilrådde Statens vegvesen ny flytebruteknologi for kryssing av Bjørnefjorden i Hordaland, på en strekning som er omlag 5 kilometer lang og 580 meter dyp.

«Med andre ord, er grunnlaget NÅ for å si nei til videre utredning av Romsdalsaksen ikke saklig begrunnet teknologi, men som tvert imot burde vere et krav om utredning, med det som dagens regjering har lagt til grunn for i sin egen utredningsinstruks for slike prosjekt.»

Denne instruksen som er til for å vurdere alle alternativ, vurdere teknologi og vurdere kostnadsbesparelser er vedtatt av Statsministerens kontor. Det vil være meget underlig at dagens ferjefrie E-39 prosjekt, ikke skal være underlagt denne.

Med dette grunnlag et det viktig at alle i Møre og Romsdal Fylke forventer at Romsdalsaksen blir utredet i henhold til Norges demokratiske lover og spilleregler, der sjølvsagt ny viten og teknologi må vurderes.

«- og Toget er ikke gått, det er bare å opprette en ny avgang»

Regjeringens Jeløya plattformen, var jeg med å vedta som medlem i landsstyret.

I plattformen står det:

- Regjeringen vil jobbe for en trygg, effektiv og framtidsrettet veitransport"

Videre stå det:

- Gode veiløsninger betyr, kortere reisetid, mindre miljøbelastninger og økt trafikksikkerhet.

- Veireformen skal videreføres, og arbeidet med å få ned kostnadene ved veibygging skal fortsette"

Sitat slutt.

Dette viser at det IKKE er grunnlag for å hindre en utredning av Romsdalsaksen, som faktisk imøtekommer mye av innholdet i regjeringsplattformen.

Det er også viktig at Norges Lastebileier Forbund NLF med sin ekspertise blir tatt med på råd.

Fremskrittspartiet i Møre og Romsdal står fast på det som ligger inne i NTP, nemlig Møreaksen. Ny rullering av NTP kommer i 2021, og til den tid endres ikke NTP og prioriteringer. Det er en grunn til at NTP rulleres etter 4 år, og dette er selvsagt for å fange opp endringer i samfunnet samt nyere teknologi blant annet.

Fram til neste rullering ønsker vi en grundig utredning av Romsdalsaksen, dette er både et demokratisk, teknologisk og et økonomisk krav.

Jeg har stor respekt for Statsminister Erna Solberg. Hun gjør en flott jobb som landets øverste leder.

Men, i denne saken har jeg mest respekt for innbyggere i Møre og Romsdal. Det er tross alt innbyggerne som har det siste ordet i både valg og grunnlag for hvem som styrer.

Hever vi oss over et folkekrav om å utrede Romsdalsaksen, føler jeg på mange måter at vår rolle som ombudsmenn og kvinner for innbyggerne blir lagt til side.

Jeg er valgt i Møre og Romsdal som ombudsmann for innbyggerne, næringslivet og våre velgere fra hele fylket.

Dette har tenkt jeg tenkt å forholde meg til i denne saken og i framtidige saker.

Frank Sve

Gruppeleder og fylkesleder

I Møre og Romsdal FrP