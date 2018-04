Snart slutt for Øvre veg i Molde?

Meninger

Vi har følgende kommentar til denne saka:

Øvre veg – Den øvre vei

Den øvre vei, var kanskje den første vegen i Molde som fikk et navn. Nede i byen gikk Gaden. Oppe på berget gikk Den øvre vei.

På kart over det Fanneottingske Compagnie fra 1805, hvor Molde trer frem som en liten by, er det tegnet inn to gater, og kun to: Gaden og Den øvre vei (Se boka: Molde, Kart gjennom 300 År – byen vokser fram). På Selskabet for Molde Byes Vels generalforsamling i juli 1844 bevilges 20 spesidaler «til at reparere og forskjønne den øvre vei».

I sine erindringer fra guttedagene i Molde i siste halvdel av 1800-årene skriver «den gamle moldenser sogneprest J. L. Andersen»: Fra bryggene førte så noen «kråp» opp til «Gata», den egentlige by. Gjennom en rekke bakker kom man fra «Gata» opp til Øvre veiene.

I 1892 kom Bastian Dahl med sin bok Molde og Romsdalen. Der har han en beskrivelse av Moldes topografi: …det skiller sig naturlig i 2 terrasser, den nedre bydel med den ene hovedgade langs stranden og den høiere liggende del, over hvis marker den øvre vei fører. Bastian Dahl har også beskrivelse av byvandring, der den øvre vei nevnes flere ganger.

Amtmann Kielland nevner veien i brev til Bjørnstjerne Bjørnson, datert Molde den 15. oktober 1903: Og mine Lillerundter gaar om Moldegaard og Fyrstikfabriken, øvre Veien forbi Kirken, Humlehaven, Reknæs, Bergstykket og derfra ned til Veien ved Søen og ind hele Molde og til Amtsgaarden, hvor jeg bor; – det er langt – to Gange om Dagen?

I mer enn 200 år har Øvre veg vært en viktig samferdselsåre i byen. Navnet har hatt mange former, slik som: Øvreveien, den øvre vei, Øvre veiene, øvre Vei og i årene frem mot 1947 het den Øvre vei. Etter den tid har navnet vært Øvre veg.

Vi håper dyktige politikere og ansatte i administrasjonen kan finne gode løsninger slik at navnet Øvre veg kan beholdes i en eller annen form.

Med vennlig hilsen

Rolf Strand, Ola Gjendem og Styret i Selskabet for Molde Byes Vel

