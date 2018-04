Meninger

Det blir helt feil å skape et bilde av at foreldre på Vevang er følelsesmennesker uten sunn fornuft, som setter skolen foran sine egne barn. Foreldre på Vevang setter barnas beste i fokus som foreldre flest, og flere burde hatt tiltro til det og lyttet til de kritiske spørsmålene de har kommet med.

Det er ikke foreldre eller FAU som driver med føleri i denne saka. Føleriet kommer fra andre. Rådmannen uttrykker i sin konklusjon et behov for å «hindre en oppsmuldring av nåværende Eide kommune». Politikere argumenterer med at vi må berge det vi har i Eide før kommunesammenslåinga, men regner da tydeligvis ikke med Vevang som en del av kommunen. Mange foreldre spør meg om det ikke er slik at vi skulle skape en ny, felles kommune? Barna våre skal nemlig vokse opp i Hustadvika kommune.

Foreldre på Vevang stiller så absolutt krav for sine elever. Gode lærere med kompetanse, god klasseledelse, godt lære- og skolemiljø blant annet. Nasjonale prøver viser at det ikke skiller på resultatene mellom de små og store skolene i kommunen. Elevundersøkelsene på Vevang viser ikke noen grunn til at fokuset skulle flytte seg fra behov for å få på plass rektor til endring av skolestruktur.

Det finnes argumenter for store skoler. En skole på 100 elever er ikke en stor skole i den skalaen forskningen viser til. Det blir en litt større småskole, uten fordelene med å ha en nærskole for halve elevmassen. Ingen av de påståtte positive faktorene har gode vilkår for å slå inn slik prosessen er kjørt. Og skolen er fremdeles uten ledelse, så hvem skal lede sammenslåinga?

Når det i lederen trekkes den konklusjonen som blir gjort; har den som skrev satt seg inn i saka i det hele tatt? Det blir særlig trukket frem fulldelte klasser som en viktig grunn for sammenslåing. Fagsjef informerte i SU møte på Vevang om at det er ingen garanti for fulldelt skole. Det er ikke følelser som gjør at foreldre på Vevang synes at en større fådelt klasse ikke er det beste for deres barn. Rådmannen skriver i saka at «Ved endringer av strukturen er det rådmannens vurdering at det alltid vil være en risiko for at det psykososiale miljøet på skolen vil bli påvirket, men det kan være like sannsynlig at effekten vil være positiv som at den vil være negativ». Det er en 50/50 odds de fleste foreldre ikke ville tatt for ungene sine. En eventuell sammenslåing kommer i tillegg på et så sent tidspunkt at det blir minimalt med tid for forberedelse for ungene som skal endre hverdagen sin. Trygghet og forutsigbarhet er viktig for barn, og særlig viktig for gode rammer i en endringsprosess.

Bygningsmassen er ikke prosjektert for fulldelt skole. Det er ikke noen mulighet til å ta stilling til hvilke fysiske rammer som vil ligge til rette for elevene. Topp det hele med at rådmann i formannskapsmøte forutsetter at det ikke skal gjøres noen endringer med ventilasjonen, selv om han skal dele og bygge om rom. Det burde være en selvfølge at alle klasserom får frisk luft, ja faktisk er det et lovkrav!

Fagsjef gjør det klart i et av sine saksdokument, at sammenslåing foreslås som en midlertidig løsning. Hvordan kan det være det beste for elever å flyttes til en midlertidig løsning, i et bygg som får en midlertidig ombygging, som blir trangt og mangler viktige funksjoner for skolehverdagen? For så å havne rett ut i usikkerheten igjen når Hustadvika må gjennomgå sin skolestruktur og sine skolekretser?

Foreldre på Vevang driver ikke med føleri. Det er et krav til kommunen om å ha en prosess som ivaretar alle, at elevene får gode rammevilkår og at det legges til grunn en langsiktig løsning. Det skulle bare mangle at foreldre stilte slike krav på vegne av sine barn. Fordelene må oppveie ulempene. Det gjør de ikke i denne saka, og prosessen har vært langt i fra god.

Birgit Dyrhaug