Tida arbeider for Molde, sa ordfører Sømæling tidligere i år, til media

Fra Gjemnes SP sitt kommunerådsmøte sist onsdag, sprer nå ryktene seg om en ordfører som ovenfor sine egne har gjort det helt klart at han går inn for Molde, om Gjemnes skal slås sammen med andre kommuner. Overdrevne påstander om enorme kommende gjeldsbelastninger i Kristiansund, skal også være nevnt.

Stor overraskelse? Ja for noen kanskje, men for mange andre er det bare en bekreftelse på noe de har ant og tolket, fra ordførerens uttalelser i løpet av vinteren. Mange i Gjemnes har lenge vært ganske overbevist om dette, mens mange har tvilt, og politikere fra resten av Nordmøre har sagt at er vanskeli«det g å forstå hvilket standpunkt Knut har, eller hva han vil».

NÅ er det vel ingen som trenger å tvile lengre.

VIL IKKE VITE

Om kommunestyret går mot rådmannens anbefaling om å undersøke hva nabokommunene kan tilby, for å kunne ta det beste valget for kommunens innbyggere, kan dette bare bety enda et skritt i retning Molde. Ordføreren vil nå ikke undersøke hva Kristiansund eller Nordmøre kan tilby Gjemnes i avklarende forhandlinger. Argumentet er at KMD sin beslutning om grensejustering av Indre ikke er kjent enda. Kanskje er det greit å ikke vite noe om et mulig bedre tilbud for Gjemnes også ?, når man går inn for sammenslåing med Molde. Det er underlig at noen tror at ordføreren foreslår å ikke forhandle, om dette reduserer muligheten for det han tidligere har uttalt om «Hele Gjemnes til Molde». Raushet fra Kristiansund kunne føre til at de ble det foretrukne alternativ.

«Alle» vet at Nordmøres fremtid er sterkt avhengig av Gjemnes, og av å ikke miste flere deler av Nordmørsregionen til andre. Dette kan få Kristiansund til å tilby betydelig bedre vilkår for Gjemnes, enn hva Molde, som allerede har forpliktet seg betydelig mot Midsund og Nesset, kan. Tida arbeider for Molde, og de som fortsatt har tro på et selvstendig Gjemnes bidrar i så måte til at Nye Molde blir den eneste og endelige løsningen. Rådmann Birgit Eliassen har de flestes respekt, og ingen tviler på hennes faglige dyktighet og kompetanse. Hennes anbefaling er nå å forhandle i begge retninger, mens hun i 2016 anbefalte sammenslåing med Molde.

Vil omkamp fortsatt være mulig?

Mange tror at «rest Gjemnes», kan søke grensejustering ut av Molde etter at den nye kommunen trer i kraft 01.01.2020. Søke kan en, men ingen tror vel da at fylkesmann og KMD, automatisk vil innvilge den søknaden? Sannsynligheten for at den søknaden vil bli avslått kan godt være mye større enn muligheten for at de nå vil avslå søknaden fra Indre.

Søknad om grensejustering fra Indre i 2016 var varslet, om ikke kommunestyret fulgte rådmannens innstilling. Det endte, som vi vet, med flertall for å fortsette som egen kommune, mot rådmannens anbefaling. Flere representanter er i tvil om dette flertallet eksisterer i dag. Noen vil gjerne at resten av Gjemnes skal fortsette som egen kommune etter at Indre blir grensejustert ut av kommunen, til tross for rådmannens klare advarsler om redusert tjenestetilbud, oppsigelser av ansatte, og behov for økt skattetrykk.

Ordføreren sitt utsagn om at tida arbeider for Molde, står seg godt, med god hjelp av alle som ikke vil forhandle med naboene, som rådmannen anbefaler. Forhandlinger kan aldri «fange» noen av partene og fylkesmannens klare anbefaling om å legge grensejusteringen på vent om forhandlinger innledes, nullstilles straks et eventuelt vedtak om å ikke forhandle, blir fattet i kommunestyret den 17. April.

Ved å utsette avgjørelsen til senere, vil nye « argumenter» for å gå inn i Nye Molde komme, uten å søke kunnskap om hva fortsatt Nordmørstilknytting vil innebære får ikke politikere og innbyggere mulighet til å velge det besta alternativet.

Mulighetene for de politiske partiene i Gjemnes til å gjennomføre gode prosesser med deltakelse i nominasjonene til neste års kommunevalg i ny kommune blir redusert, nedskjæringer og oppsigelser tvinger seg frem, utsatt investering i sykehjem og skole, osv. De som evt. ikke tror at rådmannen har lagt alle kjente faktorer til grunn for sin innstilling, må gjerne tenke seg om enda en gang.

Per Gimnes

