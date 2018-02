Meninger

I Norge har vi, som eneste land i Europa, en karaktervurdering av elevenes orden og atferd i ungdomsskolen og i videregående skole. Det finnes argumenter for å opprettholde ordningen, men det finnes også sterke argumenter for å avvikle den.

5 videregående skoler i Rogaland har skoleåret 17/18 fått anledning til å utelate halvårskarakterer og standpunktkarakterer i orden og atferd. Dette er et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet, det skal vare fram til sommeren 2019, og det er Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger som har den faglige oppfølgingen og evalueringen av prosjektet.

I skolesammenheng har jeg til gode å høre om forsøk i regi av direktorat eller departement der konklusjonen blir at alt skal være som før. Med andre ord: Jeg tar for gitt at karakterene i orden og atferd forsvinner, i hvert fall i videregående skole. Dette underbygges også av at det er kjent at opplæringsloven med tilhørende forskrift er under revisjon, og jeg tipper at de 8-10 paragrafene i forskriften som omhandler karaktergivning i orden og atferd, strykes eller skrives om.

I så fall vil det bli en lettelse i lærernes byråkratiske hverdag at de slipper å forholde seg til detaljerte informasjons-, oppfølgings-, registrerings-, varslings-, vurderings- og klagerutiner, som er skrevet med karaktergivningen som utgangspunkt.

Det er i dette perspektivet Molde vg skole har søkt om å få utelate karakteren i orden og atferd i 1. klasse for skoleåret 18/19: Vi ser det som viktig å skaffe oss erfaringer på området for å være best mulig forberedt når karakterene forsvinner, sannsynligvis innen 2020. Hvis dette mot formodning ikke skulle skje, vil vi kunne gi skoleeier nyttig kunnskap om konsekvenser ved utelating av karakterer i orden og atferd, og unngå å basere debatten om karakterer på synsing.

Professor Bård Kuvaas ved BI har i ulike sammenhenger vært kritisk til skole-Norges regelstyring, og han sammenligner utfordringene i skolen og i arbeidslivet med utfordringer i veitrafikken. Han spør hvorfor det er færre og mindre alvorlige ulykker i rundkjøringer enn i kryss med trafikklys. Og svaret gir han selv: Når mennesker gis tillit som alternativ til regler, kontroll og sanksjoner, blir de motivert til å gjøre sitt beste. Rundkjøringer får m.a.o. fram det beste i folk.

Med basis i Kuvaas’ forskning vil konklusjonen være: Nei til karakterer i orden og atferd og ja til flere rundkjøringer i skolen!

Oddgeir Overå, Rektor, Molde videregående skole