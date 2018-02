Du tråkker over mine grenser. Du gjør det fordi du kan

Meninger

Hva handler denne kampanjen om? Den som har preget mediebildet i hele høst og vinter? Fremdeles avdekkes historiene til de som har vært ofre for maktovergrep. Noen har tråkket på og over deres grenser. Noen har ikke respektert at de har sagt nei. Noen mener åpenbart at de – i kraft av sin posisjon, har rett til å tråkke såpass over. Var det ikke egentlig ment som et kompliment.

Har de alvorlige sakene druknet i bagateller? Gir media et komplett bilde? Den hele og fulle sannhet? Svaret er selvfølgelig nei. Av hensyn til både offer og overgriper, tillater vi ikke en offentlig skittentøysvask i Norge. Både av moralske og rettslige grunner. Alle har krav på rettsvern og en skikkelig prosess når en slik situasjon oppstår. Det er ikke det saken handler om. Vi har i alle fall ikke påstått det, men ofre har rett til å bli hørt og trodd. De har rett på at noen tar saken på alvor og at overtrampene får konsekvenser.

Så hva er sakens kjerne da, spør du deg kanskje? Sakens kjerne er at du, som etter alt å dømme er mann, ikke har rett til å ta på meg, snakke nedsettende til meg, eller foreslå uanstendige ting, fordi du er i en posisjon der du på sett og vis har makt over meg. Jeg bestemmer selv over min egen kropp, hva jeg vil være med på og hva jeg absolutt ikke vil. Sier jeg nei, er det din fordømte plikt å respektere det!

Tåler jeg ikke en klem lenger? En uskyldig flørt? En invitasjon til noe kjekt eller spennende? Jovisst tåler jeg det, men det skal være på begges premisser. Jeg er glad i klemmer fra folk jeg kjenner og holder av, men det passer seg ikke at du, som kanskje er min leder, min overordnede, puster tungt i øret mitt og foreslår at vi stikker fra julebordet for å gjøre noe mer givende. Da har du sannsynligvis tråkket over en usynlig linje. Det er ikke greit. La oss håpe jeg klarer å stå imot. At jeg ikke er redd for å miste jobben min hvis jeg nekter, eller at jeg ikke er redd muligheten for forfremmelse ryker hvis jeg ikke takker ja til ditt uanstendige tilbud. La oss håpe jeg har guts til å si ifra. Først og fremst til deg, men også til andre hvis du ikke tar mitt nei til følge.

Vi har ikke påstått at flørting er forbudt. Det er heller ikke forbudt å be noen på en date, gi et kompliment eller vise omsorg. Vær så snill å ikke nedlat deg på et nivå der du forveksler det med grenseoverskridende adferd. Du skylder både ditt eget og mitt intellekt å vise at du faktisk forstår forskjellen. Selv om jeg jobber bak en bardisk, på et hotell eller som servitør på en restaurant, er jeg ikke en del av pakka. Du betaler ikke for mitt selskap og min velvilje i forhold til dine mer eller mindre skjulte fremstøt. Jeg er der i kraft av min rolle på jobb. Jeg som person har ikke noe med dette å gjøre, og du har ikke rett til å behandle meg som et produkt eller et objekt for din skitne fantasi. Hold det for deg selv. Vis meg såpass respekt.

Hadde jeg vært datteren din og blitt utsatt for det samme av noen andre som du utsetter meg for nå. Hva hadde du da tenkt? At fyren manglet respekt? At han burde ha fått seg en skrape? At oppførselen er uakseptabel, eller hadde du fortsatt tenkt at dette er en del av gamet? Er dette prisen vi betaler for et likestilt samfunn, sier du?

Jeg er gjerne med på en flørt. Jeg ser forskjellen på en fullbyrdet voldtekt og det å bli tatt på rumpa. Jeg likestiller ikke disse tilfellene, men det er heller ikke nødvendig for å skjønne hva dette handler om. Det handler om respekt for at et nei er et nei. Videre handler det om å tørre og stå opp hvis man er vitne til slike situasjoner.

Tør du si ifra til en kompis eller til en fremmed for den del? Tør du gi klar beskjed om at nå er det nok? Nå holder det! Ser du ikke at jeg er ubekvem? Ser du ikke at din posisjon gjør at du bør tenke deg ekstra godt om i forhold til hvordan du oppfører deg mot meg? Det er nok - for lenge siden, men det tar dessverre ikke slutt før samfunnet aksepterer at et nei er et nei, som ikke skal få konsekvenser utover at den uønskede handlingen opphører.

Line Karlsvik

Kvinnepolitisk kontakt Møre og Romsdal SV

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook