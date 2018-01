– Å møte seg selv i døra

Meninger

Terje Tovan fornekter seg ikke og kommer med en rekke insinuasjoner og trusler i forbindelse med utviklingen av Molde Idrettspark og Idrettens Hus. Han avslutter sitt innlegg med en viss erkjennelse og selvinnsikt: «Jeg innrømmer at det er svært usaklig- så nå slipper andre å si det.»

Siden Terje Tovan selv innrømmer at han er svært usaklig, velger jeg å redegjøre for saken og Terje Tovans kuvendinger.

I formannskapsbehandlingen av budsjett for 2016 og økonomiplanen 2016-2019 la Terje Tovan på vegne av Borgerlisten frem 3 endringsforslag. I tillegg til å foreslå utsettelse av nybygget på Sellanrå skole med minimum 1 år, foreslo han følgende om Molde Idrettspark: «Molde kommune har ikke tilstrekkelig oversikt over økonomien til prosjektet Molde Idrettspark. Det igangsettes en prosess der finansieringsmodellen analyseres med ulike måter å styrke inntektssiden på. Rapporten fremlegges i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2016 (økonomiplan for 2017-2020).» Terje Tovans forslag var altså en utsettelse av prosjektet med minimum 1 år. Terje Tovans forslag fikk ingen støtte fra de øvrige partiene.

I kommunestyrebehandlingen foreslo Terje Tovan på nytt en utsettelse av bl annet Molde Idrettspark: «Kommunens ekstraordinære økonomiske situasjon tilsier at nye, større kommunale prosjekter bør være fullstendig utredet med tanke på finansieringsmodellen. Det bør være klarlagt på vedtakstidspunktet hvilke belastninger kommunen vil måtte påta seg.

Molde Idrettspark tilfredsstiller ikke dette kravet, og rammene er for store til at kommunen kan påta seg slike forpliktelser i dagens situasjon. Prosjektet utsettes inntil en fullstendig og akseptabel finansieringsmodell foreligger. Investeringsbudsjettet for 2016 reduseres med 60,1 mill kroner og økonomiplanen for 2016-2019 med totalt 243,1 millioner.» Forslaget fikk støtte fra Borgerlisten, FRP, MDG og 1 fra SP, totalt 11 stemmer og ble derfor heldigvis ikke vedtatt. Posisjonens forslag med en reduksjon for Molde Idrettspark med totalt 60 mill i økonomiplanperioden ble vedtatt med 35 stemmer. Det var altså posisjonen - H, Ap, Krf og V - sammen med SV som sikret at rehabiliteringen av Idrettens Hus kunne starte.

23.06.2016 var det ny kommunestyrebehandling av Molde Idrettspark. Her gjorde kommunestyret et enstemmig vedtak om å gjennomføre rehabilitering av Idrettens Hus innenfor en kostnadsramme på 112 mill kroner. I saken var ikke riving og nybygg utredet som mulig alternativ.

Først i forbindelse med budsjettprosessen for 2017 kom det frem at et alternativ med riving av Idrettens Hus og nybygg var lansert overfor Molde Idrettsråd. Dette skjedde uten at dette alternativet var behandlet og forankret politisk. Dette alternativet var kostnadsberegnet til 170 mill kroner, altså 58 mill kroner utover bevilget investeringsramme. Dette betydde at det var behov for å behandle prosjektet før vedtak av budsjett og økonomiplan 2017-2020. For å rekke dette ble saken tatt til behandling i formannskapet den 29.11.2016 og i kommunestyret 15.12 med saksnummer før budsjett og økonomiplan.

I Formannskapet mente Terje Tovan sammen med FRP og SP at saken var for dårlig opplyst og fremsatte følgende utsettelsesforslag: «Saken utsettes med sikte på frembringelse av bedre kvalitetssikret økonomisk underlag, samt å undersøke muligheten for kostnadsreduksjon gjennom bearbeidelse av planen for Idrettens Hus.»

Her erkjente altså Terje Tovan at både økonomien og løsningen var usikker og ønsket nok en gang en utsettelse. Det er interessant at den samme nå mener at dette alternativet var grundig og godt utredet! Vi har sett dette mønsteret mange ganger tidligere; Terje Tovan har enten en slett hukommelse eller en ganske selektiv hukommelse. Jeg heller til det siste.

Som ordfører er jeg blitt vant til kritikk, saklig og usaklig. Slik er det og slik må det kanskje være. Mitt engasjement i saken nå - når vi vet at rehabiliteringen er betydelig dyrere enn forventet - er å få frem kostnandene ved nybygg-alternativet med de funksjonene som idretten og fylkeskommunen etterspør. For ikke å miste ytterligere tid har jeg derfor bedt Plan- og utviklingsutvalget ta et eierskap til denne prosessen og er glad for at utvalget enstemmig tok denne rollen. Så snart vi har oversikt over kostnadene ved nybygg, vil selvsagt vanlige saksbehandlingsregler gjelde, dvs videre behandling i formannskap og endelig vedtak i kommunestyre.

Torgeir Dahl, Ordfører

