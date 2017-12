Møreaksen rykker fremover

Meninger

Nylig la Statens Vegvesen frem sin utredning av løsning for E39 mellom Digernes i Skodje og Vik i Vestnes. Etter 3,5 års utredningsarbeid er det nå klart at kostnaden på denne strekningen kan halveres.

I Nasjonal Transportplan ble det vedtatt at dersom kostnaden på E39 Ålesund-Molde reduseres, kan det bli anleggsstart for Møreaksen allerede i 2022. Derfor er det svært gledelig at kostnadene på denne strekningen nå halveres.

Utredningen fra Statens Vegvesen inneholder to alternativer – K2 Ørskogfjellet og K3 Svartløken. K2 er anslått å koste kr 4,3 milliarder og K3 kr 4,8 milliarder.

Uansett løsning reduseres kostnaden på E39 Ålesund-Molde kraftig og uansett løsning er Møreaksen den traséen som gir kortest reisetid mellom Ålesund og Molde. Skillet mellom K2 og K3 er kr 500 millioner og 4 minutter spart reisetid mellom de to byene. Både K2 og K3 er en videreføring av Møreaksen og tar utgangspunkt i Vik på Vestnes, der hvor Møreaksen kommer i land.

Nylig gikk prisen på selve Møreaksen, kryssing av fjorden, også ned med kr 130 millioner. Kostnaden er nå på kr 14,37 milliarder. Det er ventet at kostnaden kan gå ytterligere ned dersom tunnelen under Tautra kan bygges kortere. Dette er nå til faglig vurdering.

Vi kan oppnå en reisetid mellom Ålesund og Molde på under en time for ca kr 20-22 milliarder. Dette er svært mye lavere enn kr 36-38 milliarder som tidligere har vært anslått for firefelts motorvei hele veien.

På selve Møreaksen, kryssing av fjorden, blir det firefeltsvei med 110 km/t-standard. Mens på land mellom Ålesund og Molde legges det opp til 80/90 km/t, det samme som lå til grunn da regjeringen vedtok Møreaksen i 2014.

- Møreaksen er den beste og billigste løsningen for å koble Ålesundregionen og Molderegionen sammen. Målet for E39 er å koble byene og regionene langs Vestlandet sammen. Møreaksen er anbefalt av Statens Vegvesen og Vegdirektoratet og vedtatt av regjeringen og Stortinget fordi den gir kortest reisetid mellom Ålesund og Molde. Det er veldig positivt for vekst og utvikling i regionen vår at det nå ligger an til byggestart i 2022.

Harald Espeland, daglig leder i Møreaksen AS

