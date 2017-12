Fogderistriden og Årø flyplass

Meninger

Lars E. Gjørsvik forsøker å blåse liv i fogderistriden med sin kronikk i Sunnmørsposten torsdag. Nå skal ikke jeg, som bergenser, kaste meg inn i denne nabostriden. Jeg vil imidlertid påpeke at Molde er ingen trussel mot Ålesund, heller ikke mot Kristiansund. Trusselen for Møre og Romsdal er åpenbart de store byene, Oslo, Trondheim og selvfølgelig Bergen. Skal en kunne motvirke denne trusselen må en slutte å sloss og begynne å jobbe sammen.

Det som stadig kommer opp i disse udokumenterte innleggene i fogderistriden er at fylket har tre flyplasser. Mange ser på dette som uheldig. For meg er dette genialt. For å si det enkelt, jeg ville aldri slått meg ned i Molde om nærmeste flyplass lå i Kristiansund eller på Vigra. I jobben min er jeg avhengig av gode flyforbindelser. Med deltidsstilling både i Bergen og Oslo er kort reisetid et krav. I dag bruker jeg 12 minutter å komme til flyplassen i Molde, og da bor jeg på gal side av sentrum. Når vi har møter på Gardermoen med folk fra andre deler av landet, også fra Oslo-området, er det jeg som har stått opp sist.

Nå kan en jo si at også Oslo-folk har reistid til Gardermoen. Men de bor tross alt i Oslo. Ofte kan de delta på møter og arrangementer med å gå fra kontoret. Og må de til Gardermoen har de et stort valg av fly ut i verden. Det vil vi aldri få selv om vi alle skulle reise fra Vigra. Selv Gardermoen har problemer med å tilby direkte flyvninger til andre deler av verden. Ofte må vi til enda større ”hubber”, som Heathrow, Frankfurt og Schiphol for å komme dit vi skal. I tillegg, mange fra Molde og Kristiansund ville nok finne seg andre reisemåter om Vigra var fylkets eneste flyplass.

Flyplassen i Molde inngår i Avinor-konsernet. Ser vi på flyplassen isolert sett går den med underskudd. Det utgjør ca 75 kroner pr passasjer. Vi kan jo spørre passasjerene som reiser fra Molde om de er villig til å betale 75 kroner ekstra, eller om de isteden vil fly fra Vigra. Det vil være helt unødvendig. Det koster langt mer å forflytte seg fra Molde til Vigra. Selv med ny tunnel (om den noen gang kommer) vil vi fortsatt ha reisetid og ekstra utgifter som går langt ut over hva vi har i dag. I praksis betyr dette at om Avinor skulle velge å ikke drive flyplassen i Molde vil det være lønnsomt med privat drift.

Kai A. Olsen, professor, Høgskolen i Molde, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus

