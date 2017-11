Fra gult til rødt lys!

Meninger

I et innlegg publisert i lokalaviser og NRK Møre og Romsdal på onsdag stilte vi spørsmål ved den faglige medvirkningen i Utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal. I tillegg utrykte vi en generell bekymring for fag og fagfolks plass som viktige premissleverandører i vårt foretak. Vi stilte også spørsmålstegn ved Fagdirektørens prioriteringer og hevdet at han i for liten grad var opptatt av å besøke, samtale og inspirere oss fagfolk. Dette er en uttalt bekymring på alle de fire sykehusene i foretaket vårt. Alvor rundt denne saken har økt. Situasjonen er verre en vi visste og trodde.

Både direktør Remme og fagdirektør Lund har kommentert innlegget vårt.

Begge beklaget at fagmiljøet følte at det var for lite involvering. Fagdirektøren slo samtidig fast at det vi hevdet var feil. For å understreke hvor bra denne prosessen hadde vært trakk han frem at det var brukt et eksternt revisjonsfirma. I et intervju med Foretakstillitsvalgt for Yngre leger blir det bekreftet fra henne og direktør at vi hadde rett. Det har ikke vært den avtalefestede involveringen i forhold til tillitsvalgte. I intervjuet sier hun: «…jeg reagerer sterkt på uttalelsene fra Lund i avisa på torsdag, der han sier at involveringen har vært god». Dette gjelder ikke bare legene, men også andre faggrupper i foretaket. Når ledelsen har sviktet så fundamentalt på det formelle hjelper det lite at de nå springer etter og prøver å rette på de alvorlige avvikene. Det er for seint. Vi vet i tillegg at det ved de fleste og de største klinikkene har det vært mangelfull involvering i linjeledelsen. Det er avdelingssjefer som ikke har vært i nærheten av dette arbeidet og seksjonsleder som ikke har hatt en setning til gjennomlesing før planen ble lagt fram for styret. Spesialister innenfor de forskjellige områder har ikke vært orientert om arbeidet og langt fra spurt om å bidra. Fagdirektør Lund påstår feilaktig at det har blitt gjort. Han påstår også at han har vært rundt og besøkt fagfolk på sykehusene. Våre tilbakemeldinger fra mange og store fagmiljøer ved alle sykehusene er at de verken har sett han, hilst på han eller hatt besøk av han.

Det er alvorlig for Fagdirektøren. Hele den situasjonen vi nå er i er svært alvorlig i forhold til faglig involvering generelt og Utviklingsplanarbeidet spesielt og det er trist for Helse Møre og Romsdal!

Det er også lagt opp til kort høringsfrist på et relativt langt, uoversiktlig og til dels ulogisk dokument! Direktør Remme har selv sagt at Utviklingsplanen kunne ha vært bedre. Våre tanker, ideer og visjoner for fagene våre får vi ikke diskutert med gode kolleger rundt om i fylket vårt. Noe av dette arbeidet er krevende og trenger gode diskusjoner i ro og fred. Her er det viktig å minne om at på det faglige rundt pasientene har vi alltid samarbeidet godt sykehusene i mellom. Det er ikke holdbart at den eneste muligheten vi nå har til påvirke Utviklingsplanen er å skrive et notat som blir lagt ved planen sammen med 150-200 andre som i varierende grad blir lest og tatt hensyn til. Dette er en sikker måte å gå glipp av viktige faglige bidrag.

Høringsprosessen må avsluttes og planen trekkes tilbake. Med utgangspunkt i det arbeidet som er gjort må Helseforetaket starte en ny prosess! Planen må ha et overordnet perspektiv der den kliniske virksomheten ses i sammenheng og ikke bare ut fra de enkelte klinikker og lokalisasjonene. Den må være gjennomarbeidet med mer enhetlig og lik detaljeringsgrad for de forskjellige delene. Planen må gjøres mer lesbar og logisk.

Videre må det sikres bred og god involvering av fagfolk og tillitsvalgte og den må være godt forankret i linjeledelsen!

Den faglige utviklingsplanen er Helseforetakets viktigste dokument. Den skal være visjonær, utviklingsorientert og førende. Helse Møre og Romsdal kan ikke ha en plan som ikke er gjennomarbeidet og god og som heller ikke har hatt den involveringen som Hovedavtalen krever. Dersom ikke planarbeidet og høringen utsettes vil vi ha en plan som ikke har den nødvendig tillit og legitimitet hos de ansatte og hos våre brukere. Det vil også svekke hele Helse Møre og Romsdal sin tillit.

Stopp høringsprosessen av Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal og begynn på nytt!

Fagmiljøet Molde sjukehus

Torgeir Sand Aas, overlege, Klinikk for medisin og rehabilitering

Hashmat Ibrahimkhail , overlege, Klinikk for kvinner, barn og ungdom

Sigurd Torvik Heian, overlege, Klinikk for akuttbehandling

Kenneth Klemetzen, overlege, Klinikk for kirurgi

Kjell Erik Strømskag, overlege, Klinikk for akuttbehandling / Palliativt team

Gunnar Størset, overlege, Klinikk for diagnostikk

