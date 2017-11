«Kjære ansatte på kommunehuset i Midsund»

Meninger

Det må ikke herske noen tvil om at vi som sto bak flertallsvedtaket i K-sak 17/77 om å utrede heving av Antonbua, er opptatt av de ansattes arbeidsmiljø!

LESERINNLEGG Ansatte på kommunehuset i Midsund reagerer: – Usikker på om det er vilje til å gi oss bedre arbeidsforhold Reagerer på ytterligere forsinkelser for nytt administrasjonsbygg.

Grunnen til at vi måtte komme med forslag om tillegg i vedtaket er det var nytt for oss alle at hele kommuneadministrasjonen skulle plasseres i Antonbua, og at det var utelukket å heve bua.

Hvis dette virkelig er meningen må vi forsikre oss om at dette alternativet er forsvarlig og gjennomførbart. Det gjelder både i forhold til fundament, konstruksjon, ansattes arbeidsforhold og kostnader. Likedan i forhold til om vi vil få tillatelse til dette fra vernemyndighetene, og at det er mulig å gjennomføre innen kortest mulig tid.

Vedtok vinnar av arkitektkonkurranse – og tilleggspunkt om heving Kommunestyret vedtok vinnar av arkitektkonkurransen – men også et tillegg stikk i strid med konkurransegrunnlaget. Kommunestyret vedtok vinnar av arkitektkonkurransen – men også et tillegg stikk i strid med konkurransegrunnlaget.

Det fremstår som uforståelig for oss at det kan være mulig å foreslå å legge kontor inn i et bygg som blir oversvømt ved springflo, noe som kan skje både titt og ofte langs kysten vår.

Det er også et viktig moment for oss at det er mulig å få på plass nytt administrasjonsbygg så fort som mulig.

Vi har ved dette vedtaket gitt rådmannen en klar bestilling: Å utrede kostnadene og mulighetene ved dette alternativet, slik at vi vet om det er gjennomførbart.

Er det ikke mulig må vi sette opp et nytt bygg ved siden av Antonbua i stedet. Da får Antonbua vente til vi har økonomi til å restaurere denne.

Uansett hva som skal gjøres må vi velge det alternativet som er best, både for fremtidig bruk og ikke minst slik at kommunens ansatte snarest mulig får de gode arbeidsforholdene de har ventet på så lenge.

Vi håper at de ansatte skal få slippe å arbeide under dagens forhold lenger enn høyst nødvendig.

Med hilsen Midsund Arbeiderparti, Midsund Høgre og gruppeleder Frp

