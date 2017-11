Fastlegekontorene må sette folk først

Meninger

Det er vanskelig å sette pasienten i sentrum, hvis man har satt seg selv der først, som Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn har uttalt. Alle som er avhengig av og mottar en tjeneste, trenger vern, rettigheter og informasjon. Det gjelder også brukerne av den mest brukte helsetjenesten – fastlegetjenesten, som Forbrukerrådet denne gangen har testet. Derfor er det underlig at en del fastleger forsøker å marginalisere den ved blant annet å så tvil om metoden.

Behov for digitalt løft

Selv om det helt sikkert tilbys gode helsetjenester i hele landet, betyr det ikke at alt fungerer som det skal. Testen har tydeliggjort at det ville ha gjort hverdagen enklere for mange brukere dersom den digitale infrastrukturen rundt tjenestene var bedre tilrettelagt og mer brukervennlig. Relevant informasjon for folk som skal velge fastlege, bør være å finne der det er naturlig for folk å oppsøke informasjon, nemlig på fastlegekontorene og deres nettsteder. Det er for eksempel for dårlig at vi bare finner nettsted hos tre av fire legekontor.

Hvor begynner folk å lete? Uavhengig av hva Forbrukerrådet tester, er det gitt at vi setter oss inn i forbrukerens situasjon. Det har vi også gjort når det gjelder vår test av fastlegekontor. «Finner vi fastlegekontorets nettsted? Er kontoret universelt utformet? Får jeg vite noe mer om fastlegene? Tilbyr de digital timebestilling, e-konsultasjon, telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon? Det siste er selvsagt under forutsetning av at tjenesten tilfredsstiller krav til sikkerhet.

Vi har ingen grunn til å tro at det har skjedd feil ved testingen, slik enkelte hevder. Vi har lang erfaring med å benytte testmedarbeidere som har utgitt seg for å være privatpersoner, og deretter henvendt seg til samtlige fastlegekontor i Norge på e-post/sms, telefon og via kontorenes nettsider. Metoden er blant annet er benyttet i kommunetester i over et tiår. Det bør være liten tvil om at vi hadde fått helt andre svar om vi tok kontakt som Forbrukerrådet. Vi er dessuten helt tydelige på at vi har holdt oss langt unna medisinskfaglige vurderinger.

Innbyggerens ståsted

Testen er utført slik vi mener en innbygger som skal velge fastlege ville tilnærmet seg saken – ved å prøve en stund. Resultatet er et øyeblikksbilde fra testperioden fra mai til begynnelsen av juni. Blant annet ble det registrert hva vi fant på nett, noe som dannet grunnlaget for poengene som er gitt innen digitale tjenester. Spørsmålet om hvorfor et enkelt nettsted ikke er funnet i testperioden, har vi imidlertid ikke undersøkt. Det kan ha ulike årsaker, som at et nettsted har vært nede, at et legekontor har et annet nettsted i dag enn hva som var tilfellet i testperioden, eller at det var for vanskelig for Norstats testpersoner å finne nettstedet eller informasjon der innen tilmålt tid.

Siden Forbrukerrådets test er et øyeblikksbilde, gjør vi ikke testen på nytt utover høsten. Å gjenta søk etter fastlegekontor for å sjekke om poengsummene faktisk stemmer, vil innebære en repetisjon av testen. Det er selvsagt greit at andre gjør dette, og er resultatene bedre enn før, er vi glade for det.

Forbrukerrådet har ønsket å skape oppmerksomhet om fastlegenes digitale tilstedeværelse. Det opplever vi at vi har fått til. Det er fint at landets fastlegekontor nå sørger for å ha nettsider og gjøre det enkelt å finne relevant informasjon. Det vil gi folk – enten man velger å kalle dem forbrukere eller pasienter – en opplevelse av å bli satt først.

Anne Kristin Vie, Fagdirektør offentlige tjenester og helse, Forbrukerrådet.

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook