Flertallet: Derfor går vi for fire felt i dagen

Hvorfor Bypakke Molde?

Hensikten med Bypakken er å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivtrafikk, og i tillegg løse problemene med innfartsvegen til Molde fra øst. Trafikktellinger dokumenterer at det aller meste av trafikken er lokal. Det passerer daglig nær 20.000 biler på Fannestrandsvegen ved Bolsønes, og kun ca. 1 av 10 biler er gjennomgangstrafikk. Normalt er det behov for 4-felts veg når trafikken passerer 12.000. For å unngå trengsel og kø på Fannestrandsvegen så kjører mange heller Frænavegen, der trafikken årlig har økt med 7%. Dette er svært uheldig, og vil kunne unngås om vi løser trafikken bedre på innfartsvegen.

Hvorfor vei i dagen?

Kommunestyret besluttet allerede i februar 2015 (Bypakke 2) at det skulle bygges 4-felts veg der to felt skulle brukes til kollektivfelt og samkjøring. Samtidig ba vi om en faglig utredning av mulighetene for at veien heller kunne gå i tunnel. Denne utredningen har kommet. Konklusjonen er at det er teknisk mulig å bygge tunnel. Men det er flere utfordringer i forhold til finansiering: 1) I juni i år vedtok Stortinget Nasjonal Transportplan(NTP), der Bypakke Molde er inne med 930 millioner. Dette er vi svært fornøyde med, for kommunestyret forutsatte 30% statlig finansiering i Bypakken, mens 930 mill er over 40%. I NTP er denne finansieringen knyttet opp mot ombygging av dagens E39 mellom Bolsønes og Årø med etablering av kollektiv-/sambruksfelt. 2) En tunnel fordyrer prosjektet med 500 millioner, som er en ekstra regning for brukerne som kommer i tillegg til det som allerede er beregnet i bompenger i Bypakken (1,3 milliarder). Dersom vi også mister de 930 millionene i NTP vil ekstraregningen være 1,4 milliarder.

Fire felt, på grunn av Møreaksen?

Vi registrerer at mye av motstanden mot innfartsveien henger sammen med motstand mot den allerede vedtatte fjordkryssingen Møreaksen og at E39 går gjennom Molde (slik den allerede gjør i dag fra fergeleiet og østover langs Fannestrandsveien). Det er grunn til å merke seg at den lokale trafikken uansett er så stor at vi må løse behovet langs innfartsveien øst for byen. Ut fra dagens trafikk mener vi at vi bør øke innfartsveien fra to til fire felt, der veien allerede går. Alternativet til fire felt er tunnel fra Bolsønes til Årø, men vi mener altså at trafikkavviklingen løses best med vei i dagen, samt at finansieringsutfordringene gjør at tunnel ikke er beste alternativ. Vi støtter dermed Statens vegvesen sin anbefaling og rådmannen sin innstilling. For øvrig medfører byggingen av Møreaksen at vegen legges i tunnel utenom Molde sentrum, noe som gir oss mulighet til å etablere et bilfritt Molde sentrum.

Hvor bred blir veien?

Den totale bredden på veien avhenger av hvor mye grøntareal vi ønsker å legge inn, blant annet mellom veibanen og gang/sykkelstiene. Selve veibanen der vegen er 2-felts er i dag 10,5 meter. I deler av strekningen er vegen i dag 3-felts pga av- og påkjøringsfelt. Den nye veibanen er

15 meter, pluss midtdeler på 2 meter. Hva får vi med denne ekstra veibredden? Fysisk midtdeler som gir større sikkerhet, i tillegg til to felt til kollektiv- og samkjøring. Bussene, utrykningskjøretøy og de som samkjører vil bruke disse og kommer lett frem. I tillegg til disse 17 meterne kommer gang- og sykkelstier og grønne arealer. Mye grønt gir større total bredde på veitraseen. Lite grønt gjør den smalere. Det er fordeler og ulemper med begge valgene. Hvordan utformingen blir vil avklares i det videre reguleringsarbeidet, og god tilgang til sørsiden av veien skal sikres.

Hvorfor ikke høring nå?

Det som foreligger nå er en faglig utredning som var bestilt av kommunestyret i februar 2015. I tillegg finnes det noen skisser av hvordan det kan komme til å se ut, men dette er kun skisser og ikke med i det som skal vedtas nå. Den faglige utredningen fra Statens Vegvesen har vært presentert på folkemøte, og det er gitt anledning til høringsinnspill selv om slike faglige utredninger normalt ikke sendes ut på høring. Kommunen har mottatt 46 kommentarer, hvorav 32 er innspill mot den vedtatte Møreaksen. Vi politikere skal nå bruke den faglige utredningen i vår vurdering når det gjelder valget mellom tunnel og vei i dagen. Vi registrerer at politikere og andre har forskjellig syn på utredningen. Vi har tillitt til de faglige vurderingene utført av Statens Vegvesen. Når vi legger disse sammen med tidligere vedtak om Bypakken og Stortingets vedtak i NTP, så mener vi at vi har et godt grunnlag for å fatte et politisk vedtak i saken. Dersom et slikt vedtak fattes 16. november så begynner det videre planarbeidet, inkludert informasjon og høringer.

Torgeir Dahl, ordfører

Sidsel Rykhus, varaordfører

Gerd Marit Langøy, gruppeleder H

Frank O. Sæther, gruppeleder Ap

Hallgeir Ringstad, gruppeleder KrF

Frøydis Austigard, gruppeleder V

