«Vi har fremtiden i våre hender»

Sammen med Molde har også de to andre byene i fylket utarbeidet sine planer for innfartsveger.

For å få finansiert og utført disse tiltakene i byområdene må innbyggerne i Mørebyene regne med å betale bompenger i 15 år.

Eksisterende planer for innfartsvegene beskriver hovedsakelig et 4-felts tverrsnitt på 17m. Dette er netto tverrsnitt av kjøreveger med midtrabatt. Der gang-og sykkelvegene går langs E39 utvides tverrsnittet med 8,5m til totalt 26m, hvilket medfører at kryssing av denne barrieren må gå via fotgjengerunderganger eller gangbruer. Rampene til disse konstruksjonene blir meget lange ettersom de skal følge kravet for universell utforming.(1:20-50)

Hele denne traseen vil fremstå som en stor barriere som vil vanskeliggjøre tilgangen til et område i strandsonen som omfatter stor aktivitet i spektakulære omgivelser.

I Møre og Romsdals Fylkeskommune`s skriv «Bypakkar i Møre og Romsdal» av 13.11.2012, under punktet «Kollektivtrafikk i Mørebyane» nevnes det at bypakkane er innlagt i NTP med 13.2 Mrd.kr. Videre står det at «Gode løysingar vil utløyse stønad frå belønningsordninga».

Belønningsordningen, hva er så det?

På Samferdselsdepartementet nettside under fanen «Belønningsordningen, bymiljøavtaler og byvekstavtaler» er følgende beskrevet:

«Antallet reiser i byområdene øker. For å hindre at veksten i persontransport utføres med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, vil regjeringen at flere skal gå, sykle og benytte kollektivtrafikken.

Belønningsavtaler, bymiljøavtaler og byvekstavtaler er ordninger som har nullvekst for persontransport med bil som overordnede mål.

Formålet med ordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil.

Mange av de større byområdene i Norge har derfor etablert krav i sin planutforming hvilket resulterer i at de blir akseptert av Samferdselsdepartementet til å motta delfinansiering av tiltakene. (Også kalt 50/50 ordningen).

Beløpet er, i NTP for perioden 2018-2029, avsatt med 66.4 Mrd.kr.

Eksempelvis er disse byområder inne i sine 4-årsavtaler hvilket medfører at følgende beløp, på til sammen 1.3 Mrd.kr, er utbetalt til finansiering av de respektive tiltakene:

Kristiansand 2017-2019 300 Mill

Grenland 2017-2020 250 Mill

Tromsø 2015-2018 260 Mill

Buskerudbyen 2014-2017 308 Mill

Nedre Glomma 2014-2017 215 Mill

Her kunne man fortsette å liste opp byene som har inngått bymiljø- og byvekstavtaler. Jeg vil heller anbefale interesserte å gå inn på samferdselsdepartementets nettsider. Der kan dere også oppdage at Møre og Romsdals byområder overhodet ikke figurerer på listene for denne massive pengeutdelingen.

Med de nevnte 2012 tall på 13.2 Mrd.kr, i skrivet fra fylkeskommunen, har man i Møre og Romsdal ifølge 50/50 ordningen, hittil gått glipp av 6.7 Mrd.

Som tidligere nevnt er det altså kravene til design og utforming for innfartsvegene som avgjør hvorvidt man godkjennes for delfinansiering eller ikke.

For en som har arbeidet med samferdsel som fag, i både Statens vegvesen og rådgivende ingeniørbedrifter i 35 år, er det svært besynderlig at Møre og Romsdal forvalter sitt ansvar for offentlig utdeling av anleggsmidler på denne måten.

I Molde er det nå fremlagt forslag til ny innfartsveg der grunnlaget for design og utforming er basert på rene kapasitetsvurderinger med det for øye å få flest mulig biler raskest mulig inn og ut av bysentrum.

I planbeskrivelsen for Molde kommunes kommuneplan er grunnlaget beskrevet med følgende. «Bærekraftig utvikling handler om å finne en balanse mellom sosiale, miljømessige og økonomiske forhold, med den hensikt ikke å forringe kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov.»

Fremtidig byutvikling vil hovedsakelig foregå dels ved fortetting og mulig utvidelse av areal mot sjøen, og for å oppfylle byens ønsker behøves fjellmasser som kan skaffes ved å etablere en eller flere tunneler.

Å bygge en tunnel med tverrsnitt T9,5 vil resultere i ca. 100.000m3 sprengtstein pr kilometer tunnel.

Det å kunne benytte tunnelmasser til utvidelse av byarealet, i henhold til kommuneplanens skisser, burde vel kunne inngå i begrepet god samfunnsøkonomi med et særdeles godt nytte/kostnadsforhold.

Innbyggertallet i sentrumsområdet vil ifølge kommuneplanen øke fremover og det å utvikle byen i en retning som begunstiger tilgangen til fjell og sjø må sies å kunne være bærekraftig.

Istedenfor å båndlegge arealer som hindrer byen i å utvikle seg på en attraktiv måte for våre kommende innbyggere bør vi tenke grundig over hva som bør inngå i den planmessige behandlingen av det som inngår i begrepet bærekraftig utvikling. Det å legge til rette for et tverrsnitt som er dimensjonert for at 12.000 - 20.000 i ÅDT(snitt av daglig trafikkmengde) skal inn i sentrum er etter min mening en ubegripelig strategi. Hva er nytte/kostnadsforholdet i dette?

Dessuten vil dette stimulere til mer bilbruk hvilket er lite ønskelig for en by som legger opp til en arealutvikling som har til hensikt å redusere transportbehovet.

En fremtidig trase for E39 med sin gjennomgangstrafikk bør legges utenfor bysentrum og de sentrumsnære områdene i vest og øst slik at dagens trafikk i tilfartsvegene til sentrum blir redusert. Videre vil innfartsparkeringer ved byens yttergrenser ytterligere redusere behovet for trafikkareal.

Da vil det ikke lenger være behov for den kapasiteten som er lagt til grunn for gjeldende planforslag.

Dagens trase kan omdefineres og oppgraderes til et MPG-prosjekt (Miljø-prioritert-gjennomkjøring) der omkringliggende miljø og behov blir hensyntatt og fotgjengerkryssinger kan skje på eksisterende vegs nivå.

Gangveg og sykkelveg foreslås utvidet slik at toveis sykling og fotgjengere kan disponere til sammen 5.5m av trafikktverrsnittet. Det legges til rette for egne ekspressykkel veger.

Arealet i eksisterende veg effektiviseres slik at kjørefeltene blir beholdt mens skuldersonen innlemmes i sykkel- og fotgjengersonen. Rundkjøringer kan etableres hovedsakelig i eksisterende vegs areal der diameter er tilpasset dimensjonerende kjøretøy.

I en fremtidig fase, etter at tunnel er etablert, kan bilbruken reduseres ved at busslommen fjernes slik at bussen må stoppe i kjørefeltet for av- og påstigning. Dette vil sørge for at transport overføres til tunnel og dagsonene blir mere frigjorte til kollektivtransport og myke trafikantgrupper. Samtidig kan den økte adkomst til strandsonen og utnyttelse av den gjøre Molde til en mer attraktiv by for framtidige generasjoner.

Dette er et eksempel på hvordan en utforming kan fremstå som et kollektivt tverrsnitt. Breddene på de forskjellige felt kan endres innbyrdes. Sykkelbanen kan heve nivået til fortaunivå eller med en overkjørbar kantstein på 4 cm som kanskje er en «tryggere» løsning. Tverrsnittet på 15 m er to meter mindre enn fremlagt forslag for 4-felts løsning på 17m som kun omfatter kjørefelt og rabatter.

Hovedhensikten med å tilpasse tverrsnittet er at man oppfyller de krav samferdselsdepartementet har til utforming og som vil resultere i at Molde vil bli godtatt som medlemmer i «det gode selskap» for belønningsordningen.

Det presiseres at dette innlegget kommer fra meg som privatperson og ikke representerer min arbeidsgiver sine synspunkter i den pågående debatten.

Torgeir Solli, senioringeniør samferdsel, Molde

