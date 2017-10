Et hån mot de økte forskjellene og klimaet

Meninger

I valgkampen har vi observert høyresiden kle seg i sosialdemokratiske klær og messet om viktigheten av å opprettholde de små forskjellene i landet, kutte i klimagassutslipp og ta vare på de som har minst. Denne ukens fremleggelse av forslag til statsbudsjett for 2018 bekrefter at høyresiden er langt i fra så sosialdemokratiske som de skulle ha det til i valgkampen, for dette budsjettet er bortimot et hån mot klimaet, de som har minst og sist men ikke minst; fremtiden.

Finansminister Siv Jensen liker å gi folk skattelette. Intet budsjett er for trangt, ingen tid er for tung, ingen utgiftsvekst er for stor, ingen økonomisk situasjon er for mørk: Det er alltid mulig å redusere statens inntekter. I år var det rom for hele 3000 millioner kroner i skattelette. I en tid der forskjellene i Norge øker raskest i forhold til alle andre landene i OECD, og der klimagassutslippene truer fremtiden vår, velger Høyre og FrP å videreføre sitt prosjekt fra de siste fire årene, nemlig å gi de store skattelettelsene til de som har aller mest, og noen få lusøre til de som har minst.

Mens de som eier aksjer får en skattegave på 765 millioner kroner og de som tjener over en million kroner kan glede seg over 1700kr i skattelette, må de som tjener under 150 000 nøye seg med skattelette på 100kr. For å være enda mer presis, tilsvarer dette 27 øre per dag. Det framstår som et hån mot de økte forskjellene.

Det usynlige tallet i statsbudsjettet er kanskje det viktigste. Nemlig tiltakene mot økte klimagassutslipp og tiltakene for miljøvern, som ikke er der. Dette forslaget til statsbudsjett signaliserer ett års stillstand i den viktige jobben for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn, som utvikles til et nullutslippssamfunn. Regjeringen sa i valgkampen at de skal styrke klimaforliket – men dette forslaget til statsbudsjett BRYTER klimaforliket.

Det er ingen nye tiltak å skimte, og utslippene kommer derimot til å øke, når bevilgningene til Nye Veier økes med 70%. Dette er penger som skal gå til nye, store motorveiutbyggelser. Regjeringen skrinlegger satsingen på karbonfangst, pengene til vern av skog kuttes, og ikke minst fjernes støtten til store a frivillige organisasjoner som jobber med naturvern, landbruk og dyr, for eksempel Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, NOAH, Oikos – Økologisk Norge, Norges Bygdeungdomslag og Dyrebeskyttelsen. Momsen på kollektivtransport skal opp, noe som gjør at det dyrere å reise med kollektivt. Det er kanskje det mest dobbeltmoralske forslaget fra regjeringen, hvis vi ser tilbake på når de sa at det skal bli lettere å velge miljøvennlig. Dette har vist at når en desperat regjering dekker seg til med sosialdemokratiske klær, er det fort enkelt å snakke, og deretter vise sitt sanne jeg når alt kommer til alt.

Dette er bare en brøkdel av kuttene. Videre skal dagpengene til arbeidsledige kuttes med 305 millioner kroner, pressestøtten skal kuttes med 25,7 millioner kroner, antall kvoteflyktninger skal reduseres ytterligere, pengene til studentboliger kuttes med 300 boliger og det blir 75% kutt i barnevernets tiltak for mindreårige asylsøkere. Men det var også rom for økninger; moms på miljøvennlige reiser og kulturopplevelser økes – det betyr høyere priser på buss, tog, museum og kino. Til sammen 700 millioner kroner. Krigsbudsjettene skal økes med 22% på posten ”Norske styrker i utlandet” og hele 8 999 millioner skal gå til nye kampfly. NRK-lisensen skal opp, og avgiftene på miljøvennlige biler skal også opp. Barnehageprisene skal opp, og støtten til enslige forsørgere skal ned.

Kort oppsummert, så legger regjeringen nå frem et forslag med skandaløse og usosiale prioriteringer. Forslagene kan virke små hver for seg, men samlet er dette den grunnleggende oppskriften for økte forskjeller og økte klimagassutslipp i en tid der vi trenger det som minst. Den høyreekstreme og islamkritiske tenketanken Human Right Service, som i og for seg har som formål å spre hat, skape fremmedfrykt og splittelse får i dette budsjettet 1,8 millioner i støtte. HRS er tydeligvis viktigere enn for eksempel naturvernorganisasjonen Natur og Ungdom og NOAS som gir rettshjelp til asylsøkere. Dette forslaget til statsbudsjett overrasker og skremmer meg, selv når forventningene i utgangspunktet var lite håpefulle.

Helene Wahlstrøm, Nestleder Molde AUF

