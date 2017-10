«Få et entusiastisk samtykke før du har sex!»

Meninger

Redd Barna har introdusert begrepet «entusiastisk samtykke» for å forklare hvordan vi skal unngå voldtekt. Dette er viktig når nesten 4 av 10 anmeldte voldtekter til politiet er såkalte «festvoldtekter.» I festvoldtektene er det ofte en relasjon mellom partene, det er rus i bildet og majoriteten er mellom 15 og 24 år.

Både i rettssalen, i media og i folks omtale av en påstått voldtektssak er det ofte fokus på karakteristikker av fornærmede- og noen ganger mistenkte. Utsagn som ofte går igjen i slike saker er:

De involverte har jo hatt sex tidligere- og kanskje ved flere tilfeller.

- Hun har vært voldtatt tidligere. Nå når hun anmelder denne saken, gjør hun det vel for å få oppmerksomhet.

- Han har jo gjort slikt før og vært anmeldt for det.

- Hun flørtet jo hele kvelden.

- Hun gjorde jo ikke motstand.

- Hun dro jo frivillig på festen.

- Hun drakk seg jo dritings og må ta en del av skylden.

- Hun har jo problemer og går til psykolog.

- Han har jo draget på damene. Hvorfor i alle dager skulle han voldta?

Vi i Smiso håper vektlegging av slike karakteristikker kan ta slutt når det til syvende og sist handler om en ting: samtykke.

- Samtykke innebærer at man har de mentale og intellektuelle ferdigheter som trengs for å inngå avtaler. Blant annet derfor er den seksuelle lavalderen satt til 16 år.

- For at et samtykke skal være gyldig, må det være basert på en forståelse av egen situasjon og hva samtykket gjelder, inkludert å ha oversikt over konsekvenser av handlingene som man samtykker i. Derfor kan du ikke få samtykke av en person som er så full at han/hun ikke kan gjøre rede for seg.

- Det skal også gis frivillig, uten noen form for press eller lokking, og personen skal ha anledning til å overveie sitt samtykke grundig. Du kan for eksempel ikke «bytte til deg» sex mot for eksempel lovnader om at nakenbilder som finnes ikke blir publisert offentlig.

- Samtykket må gjelde i den konkrete situasjonen. Et samtykke om at dere skal ha sex senere på kvelden gjelder ikke når den ene i løpet av natten sovner som følge av rus og ikke er ved bevissthet når den andre ønsker å ha sex.

Nettopp derfor mener vi at Redd Barnas begrep «entusiastisk samtykke» er så bra!

Et entusiastisk samtykke er noe som vises både gjennom kroppsspråk og ansiktsuttrykk, og gjerne er uttalt. Et samtykke etter mye «masing» er ikke entusiastisk! Entusiastisk samtykke gjør sex til en tryggere, morsommere og bedre opplevelse for begge parter. Entusiastisk samtykke fjerner all tvil om at man kan ha tråkket over noens grenser.

Skal man da ende opp med å ha en skriftlig kontrakt på nattbordet før man hopper til sengs? Nei, det betyr ikke det, men har man sex på begges premisser der begge er i stand til å gi et samtykke, er det stor sjanse for at opplevelsen blir mye bedre for de som er involvert. Det er egentlig ikke så vanskelig!

Smiso (senter mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal.)

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook