- Makrellen etterlot seg de dødeste fjordene og kyststrøkene jeg har opplevd

Siden tusenårskiftet har det skjedd en særdeles negativ utvikling for de svakeste/minste individene, både under og over havflaten. Hovedårsaken til dette er, slik jeg opplever det, makrellen.

Jeg har sjøl drevet fiskeri siden 1964, og har fulgt nøye med på hva som skjer i havrommet som omgir vår langstrakte kyst.

Jeg skal gi noen eksempler på hvorfor jeg tror/vet at det er slik: Da makrellbestanden var på et normalt nivå, hadde vi store brislingbestander i våre fjorder på Sunnmøre og i Romsdal. Etter at makrellen gjorde sitt inntog i fjordene minket det på brislingen, og i dag finnes det ikke en eneste brisling i våre fjorder i Møre og Romsdal. Det samme er tilfelle for de lokale tobisbestandene.

I fjor var her et lite lyspunkt for sjøfuglbestanden. Da hadde vi brukbar gyting av NVG sild (norsk vårgytende sild) sør for Svinøya, mye av denne yngelen trekte inn i fjordene på Sunnmøre og Romsdal og ga etterlengtet føde til sjøfuglene.

Så kom makrellen i store mengder i alle fjordene der det var sildeyngel. Fra juni til oktober hadde den gjort rent bord, og tilbake låg døde fjorder.

I år har det tydeligvis ikke vært gyting av NVG sild sør for Buagrunnen, det er i hvert fall ikke kommet en eneste sildeyngel i fjordene her, og vi registrerte heller ingen gyting lengre sør i vinter. I mai var her litt oppblomstring av rødåte, mer enn jeg har observert på lenge. I starten av juni kom makrellen på besøk igjen i store mengder, den beitet på rødåte til midten av juli, så forsvant den og etterlot seg de dødeste fjordene og kyststrøkene i Møre og Romsdal jeg har opplevd siden jeg startet fiske.

Jeg ser med stor uro på denne utviklingen, både for sildebestanden, brislingbestanden og ikke minst sjøfuglbestanden. Det er ikke klimaendringer som gjør at makrellen har bredt seg til Grønland, Svalbard og Varangerfjorden. Det er en alt for stor makrellbestand på søk etter mat.

Torfinn Gangstad

