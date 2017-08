Pasientenes helsetjeneste

I et innlegg i RB 19. august viser Torve og Ap igjen at de er mer opptatt av systemet enn pasienten. Ordningen med fritt behandlingsvalg gir pasienten større styringsrett. Det betyr at hver enkelt selv kan velge behandlingstilbud, offentlig eller privat, på statens regning. Vi mener at denne valgfriheten er bra for pasienten. Ap vil begrense muligheten til å velge.

For Høyre er det viktigste at pasientene får god behandling. Det meste av denne behandlingen skjer og vil fortsatt skje i det offentlige helsevesenet. Vi mener godkjente private aktører er et godt supplement til det offentlige tilbudet og at alle bør ha tilgang til alle godkjente behandlingsinstitusjoner. Det vil bidra til at flere vil få behandling raskere. Torve og Ap må gjerne forsøke å latterliggjøre ordningen med fritt behandlingsvalg. For meg er det viktigere at de som trenger det aller mest får hjelp!

Fritt behandlingsvalg er utvidet til også å omfatte rusbehandling. Eddi Eidsvåg som driver pøbelprosjektet, er tydelig på at fritt behandlingsvalg gir større muligheter i rusbehandlingen. Det er det verdt å lytte til. Det er mulig antallet som har benyttet ordningen så langt ikke imponerer Torve, men hver enkelt som kan skape seg en rusfri hverdag betyr noe, både for seg selv, for familie og venner og for samfunnet.

Med denne regjeringen blir det behandlet flere pasienter enn noen gang tidligere og ventetidene går ned. Torve unnlater å nevne dette i sitt innlegg, og er kun opptatt av hvor mye penger som blir bevilget til sjukehusene. Jeg mener det er bra om vi kan oppnå bedre resultater til en lavere kostnad. Kortere helsekøer og reduserte ventetider er bra for pasientene!

Helge Orten, stortingsrepresentant (H)

