- Bruk strykeretten

For befolkningen i kristiansundsregionen er kampen for å gi befolkningen et akseptabelt sykehustilbud den viktigste saken.

Sykehussaken dreier seg ikke lenger om det skal bygges et nytt sykehus på Hjelset. Det er avklart. Nå er spørsmålet om det er nødvendig å forverre helsetilbudet på Nordmøre for å oppnå denne fordelen for befolkningen i Romsdal. Selvsagt er ikke det nødvendig.

Sykehuset i Kristiansund er en velfungerende helseinstitusjon som har et bredt spekter av helsetilbud for den befolkningen som sykehuset betjener på en utmerket måte. Og når mengden av spesialiteter ikke strekker til, har befolkningen et sentralsykehus i Ålesund og et regionsykehus i Trondheim som overtar. Man trenger ikke bruke et ukjent antall milliarder kroner for å oppnå noe man allerede har.

Det som er viktig nå er å bruke stemmeretten på et slikt vis at man kan ha håp om berge sykehuset i Kristiansund som et velfungerende sykehus også i framtiden. Skal man oppnå det, må man ikke stemme på de to regjeringspartiene som har vedtatt å legge ned sykehuset i Kristiansund, heller ikke på de to medløperpartiene V og KrF. Hvis regjeringen Erna Solberg får fortsette er alt håp om å berge sykehuset definitivt ute.

Og det vil ikke hjelpe for noe som helst å stemme på Rødt eller Nordmørslista. De har begge de riktige standpunktene, men det hjelper lite. Noen mandater blir det ikke som kan slåss for den gode saken.

Vi bør sette vår lit til de to partiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som mest sannsynlig vil komme til å danne regjering etter valget. Senterpartiet har vært litt uklar, men jeg antar at den uklarheten var forbigående. Det er noe verre med Arbeiderpartiet. De trenger en vekker. Og det er her valglovens bestemmelse om stryking av kandidatene kommer inn som et viktig moment. Jeg og mange med meg trenger å bruke denne bestemmelsen for å kunne stemme med Arbeiderpartiets liste ved dette valget.

Jeg vil komme til å stryke førstekandidaten på Arbeiderpartiets liste, og jeg håper jeg får mange velgere med meg på å gi dette varselet om at det er ingen skam å snu en sak fra krise til glede. Jeg antar at Arbeiderpartiet ikke er interessert i å bruke flere milliarder kroner for mye på et nytt sykehus når det er et velfungerende sykehus i naboregionen. Det ville heller ikke ta seg særlig godt ut for Arbeiderpartiet om de går god for å legge ned sykehuset i Kristiansund, som det eneste i landet, og dermed straffer et distrikt der de har stor oppslutning og gir seg inn på å etterape den urett Solberg-regjeringen har begått.

Bruk Arbeiderpartiets liste, benytt strykeretten og gi Arbeiderpartiet en sjanse til å redde Kristiansund sykehus.

Asbjørn Jordahl

