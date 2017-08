- Formuesskatten tapper selskapet for penger

Her er det Bernhard Riksfjord som driver med skremselspropaganda. Vi har gjennomført reduksjoner i formuesskatten på 5-6 mrd i inneværende periode, samtidig som den reelle veksten i kommunenes frie inntekter har vært større enn i forrige regjeringsperiode der Ap satt i førersetet. Kommunene har dermed fått kompensert for bortfall av formuesskatteinntekter, og det vil de selvfølgelig få ved ytterligere reduksjoner.

Det ser ut som om Riksfjord mener at formues- og eiendomsskatt kun er en inntektskilde, uten å ta hensyn til at det er noen som betaler denne skatten. Begge disse skattene belaster bedriftene uavhengig av om de tjener penger eller ikke. Særlig i en situasjon der mange bedrifter er inne i en tøff omstillingsfase med dårligere resultat, er dette en stor belastning.

Formuesskatten er i tillegg en særskatt på norsk eierskap. Om vi ønsker at flere skal satse på å utvikle arbeidsplasser i Norge, er det en dårlig ide å beskatte norske eiere hardere enn utenlandske. Ta et lokalt eksempel – Brunvoll. En bedrift i 3 og 4 generasjon, der eierne hvert år må ta ut flere millioner for at de skal klare å betale formuesskatten. Dette er personer med helt vanlige inntekter som må betale en særnorsk formuesskatt fordi de er norske. Den utenlandske eide konkurrenten Rolls Royce slipper tilsvarende skatt. Mener Riksfjord at dette er en fornuftig måte å stimulere til mer norsk eierskap? Og tror Riksfjord dette styrker norskeide bedrifters konkurransekraft? Svaret på begge spørsmålene er åpenbart nei, men det ser ikke ut til å bekymre Riksfjord og Ap. For Ap er tydeligvis skatt kun en inntektskilde, uansett hvordan den rammer norsk næringsliv.

Jeg vil utfordre Riksfjord til å gjennomføre noen bedriftsbesøk hos norskeide bedrifter. Vi har besøkt mange og mer eller mindre samtlige er tydelige på at formuesskatten reduserer konkurransekraften og tapper selskapet for penger. Dette er penger som kunne vært brukt til å utvikle bedriften og trygge eksisterende arbeidsplasser eller bidra til å skape nye. Det burde Ap og Riksfjord også være opptatt av.

NHO har gjort en beregning som viser at bedriftene i Møre og Romsdal ble tappet for 497 mill i formuesskatt bare i 2015. Dette er penger som bedriftene kunne brukt til å utvikle nye norskeide arbeidsplasser. Ap lover å øke denne belastningen ytterligere. De vil øke skatter og avgifter med 15 mrd og sørge for at norske eiere blir beskattet hardere. Det blir det ikke flere norske arbeidsplasser av!

Helge Orten, stortingsrepresentant for Høyre

