Når velgerne lyver

Senterpartiet hevder at velgerne vil ha lokalsykehus, og Sp går derfor imot fellessykehus og sentralisering.

Etter at fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal i 2014 ble lokalisert til Romsdal og ikke til Nordmøre, er det eksempelvis foretatt meningsmålinger i regi av avisen Tidens Krav som viser at 68,2 prosent av nordmøringene heller vil ha to sykehus som i dag.

Etter lokaliseringen av fellessykehuset i 2014 hevdes det at velgerne ble ført bak lyset av politikerne de hadde valgt, fordi ORKIdé, interesseorganisasjonene for alle kommunene på Nordmøre, og et flertall på Fylkestinget, gikk inn for fellessykehus i 2012. Da helseminister Støre (Ap) vedtok fellessykehus i 2012, ble dette feiret med champagne i Kristiansund.

Da var det ingen anklager om svikefulle politikere. Den gang utgjorde Sp en del av samarbeidsregjeringen.

De seneste lokale meningsmålingene synes derimot å vise at folket nå ønsker å bevare lokalsykehusene.

Sp bruker selvsagt dette i sin valgkamp for å kapre flest mulig velgere. Sp i Kristiansund krever derfor at partiet gjør om på sitt tidligere vedtak i 2012 om fellessykehus. De ønsker isteden å bevare lokalsykehuset i byen, og krever enda en omkamp i denne allerede langvarige og hatefulle sykehuskrigen, som tidligere ordfører Øyen i Kristiansund kalte det.

Men samtidig ser det ut til at stadig flere pasienter velger å reise ut av fylket for behandling.

I inntektsrammen for 2018 gjøres det oppdateringer i inntektsmodellen til Helse Midt-Norge, som medfører en omfordeling av 43,8 millioner fra Helse Møre og Romsdal til helseforetaket St. Olav. Bakgrunnen er en oppdatert beregning av hvor pasientene faktiske behandles i helseregionen.

Når velgerne blir pasienter, viser det seg altså at flere og flere drar ut av fylket til større sykehus for behandling. Velgerne sier de vil bevare de små lokalsykehusene, men når de selv blir pasienter drar stadig flere av dem mye lenger for behandling, til store sykehus.

Skal vi stole på hva velgerne sier, eller skal vi isteden tro på det de faktisk gjør?

Rasmus Rasmussen, Molde

