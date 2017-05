Fellessykehus er meningsløst!

Planen om nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal plassert på Hjelset er meningsløs, et pengesluk som vil gjøre alle innbyggere i hele Møre og Romsdal og Midt-Norge til tapere.

Behold alle de fire lokale akuttsykehusene i Møre og Romsdal (null-alternativet), inkl. stedlig ledelse er vårt krav. Helt feil å endre på noe som fungerer.

Kost på de hundre millionene som er nødvendige ved dagens Kristiansund sykehus, dagens Molde sykehus og Volda sykehus. Oppgrader til 2017 standard og heller bruk miliardene til å oppgradere våre to store sykehus i Midt-Norge, altså Ålesund sykehus og St. Olavs hospital.

Ålesund sykehus er svært slitt og St. Olavs hospital begynner å dra på årene etter forrige oppgradering det også. Hver dag sløses det vekk enorme millionsummer til konsulenter, reiser og møtevirksomhet.

Med fraværende ledelse i Helseforetakene så får man ikke optimal drift, hvor hovedfokuset skulle vært hva som er pasientens ønske og behov, så derfor er stedlig ledelse viktig.

Lokale akuttsykehus, med barne- og fødeavdeling nært der folk bor, er ikke et bør-krav, men et SKAL-krav om folk i Distrikts-Norge skal kunne bo, og for at firma skal kunne etablere seg der.

For å klare langtidsbudsjettet i et evt. fellessykehus på Hjelset planlegger de en reduksjon av 600 stillinger. 600 STILLINGER! Det er et helt sykehus, det, og det er videre redusert med ytterligere 20 senger ved dette nye planlagte fellessykehus, når man vet at det i dag ligger pasienter på korridiorene og at eldrebølgen kommer.

Dette i en tid hvor Helse Møre og Romsdal sliter og sliter for å skaffe midler til lønn og å betale regninger, ja hvordan blir det når det nye evt. kommer i tillegg til DMS-er her og DMS-er der, økt ambulansetrafikk, stort vedlikehold på Ålseund sykehus osv. osv. Et nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal er meningsløst!!

Vi må tenke på hva som gagner ALLE, og hva som gir ALLE i Møre og Romsdal mest mulig lik tilgang til viktige helsetjenester! Tenk ikke bare på deg selv, tenk også på din nabo! Fogderistriden i Møre og Romsdal legger seg ikke før man går for å opprettholde de fire lokale akuttsykehusene i Møre og Romsdal, med en RETTFERDIG funksjonsfordeling og stedlig ledelse!

Med dette kommer samarbeidet med naboen, og vi kan bli kvitt fogderistriden i Møre og Romsdal en gang for alle!

Geir Nordli, Fylkesleder Helsepartiet Møre og Romsdal

Roy Olav Holten, Fylkesstyremedlem Helsepartiet Møre og Romsdal.

