Ordfører Neergaard svarer TKs leder

Jeg viser til lederen i TK lørdag der overskriften er «Elendig timing».

Jeg har respekt for at Tidens Krav har meninger om mine uttalelser om mulighetene i regionreformen. Men skal dere framstille dette som elendig timing, så kan avisa med all respekt holde dere til sannheten.

Bakgrunnen for reportasjen i Tidens Krav fredag 7. april, var en orientering jeg hadde til formannskapet allerede den 21. mars, og et intervju med journalisten i etterkant av møtet. Det var ingen negative reaksjoner på min orientering i formannskapet, heller tvert imot.

Å prøve å framstille dette som om jeg fant det passende å gå ut med dette etter at TK hadde lagt fram en meningsmåling, og etter at Trøndelag har sagt ja til å vurdere vår utredning - ja, det synes avisa skulle holde seg for god til.

Tidens Krav valgte å holde tilbake intervjuet i 14 dager, og valgte selv tidspunktet. Jeg vet ikke bakgrunnen for dette.

Dette synes jeg ærlig talt kunne ha kommet fram i lederen i Tidens Krav på lørdag. Når lederen sier at tidspunktet for mine uttalelser ikke kunne ha vært verre - ja, da et dette tidspunktet skapt av TK og ikke av meg. Jeg fikk kun en sitatsjekk torsdag ettermiddag, og kan jo ikke endre på det jeg sa i intervjuet 14 dager tidligere.

Jeg har uansett ikke problem med å stå for mine uttalelser. I all kommunikasjon med Trøndelag har vi sagt at det er krevende for oss at det ikke er et samlet Nordmøre som utreder endret regiontilhørighet. Dette er også kommunisert i den skriftlige henvendelsen til fellesnemda i det nye Trøndelag. Mine uttalelser kommer ikke som noen overraskelse på de.

Veldig forenklet sagt så er det slik at skal jeg som ordfører anbefale at Kristiansund søker endret regiontilhørighet til Trøndelag, så må utredningene vise at vi får det bedre der vi kommer enn der vi er. Da må vi se på de områdene fylkene faktisk har ansvaret for og som berører oss, og det er samferdsel, kultur, regional næringsutvikling og videregående skoler.

Vi må så samtidig vurdere konsekvensene av å sette en regiongrense i Bremsnesfjorden.

Det er bestemt at Møre og Romsdal skal bli en egen region. Vi klarer ikke å endre på dette i denne omgang, selv om jeg ser at enkelte lokale politikere tror dette. Det er det å eventuelt søke om en grensejustering som er vår mulighet nå, og som må vurderes i utredningene. Og det skjer med de fem kommunene og ingen flere. Vi må ha en faktabasert utredning, og det er det vi holder på med nå.

I forrige uke var mange av landets ordførere samlet i Oslo, blant annet med regionreform som tema. Jeg holdt et innlegg på samlingen der jeg kalte regionreformen for et makkverk av en reform. Her har noen sittet på et bakrom, etter å ha fått innspill fra fylkene, og tegnet det nye kartet.

Disse personene kom fram til at Møre og Romsdal med sine 260.000 innbyggere er stor nok til være en ny region. Greit nok, men de samme personene sier at Akershus med sine 605.000 innbyggere ikke er det. De slås sammen med Østfold og Buskerud og blir 1.200.000 innbyggere. Jeg skjønner da ikke logikken i forhold til størrelse på slagkraftige regioner.

Det tragiske er at de har tegnet kartet først, og deretter skal se hvilke oppgaver de nye regionene skal ha. Og det som har kommet fram så langt sier svært lite. Det går heller andre veien, nemlig at det tas oppgaver fra fylkene/regionene og overføres til kommunene. Hele arbeidet bærer preg av at de to regjeringspartiene Høyre og Frp egentlig ønsker å avvikle fylkeskommunen, og at de to støttepartiene derfor har hatt stor påvirkning på sluttresultatet.

På oppfordring av formannskapet 21. mars prøvde jeg å holde en ærlig realitetsorientering av våre muligheter på nåværende tidspunkt i regionreformen. Det var mine tanker som ordfører som kom fram i orienteringen, og den har ikke bakgrunn verken i partipisk eller annet press utenfra.

