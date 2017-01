Har ikke troa på Møreaksen

Jeg leser alt jeg kommer over om utbygging av E39 og Møreaksen. Jeg opplever framstøta som programmessige. Argumenta gjør meg nedstemt og sikker på at folk flest IKKE trenger all verdens detaljinnsikt for å kunne ta standpunkt. Slik er det forøvrig ofte i politikken. Den såkalte magefølelsen er fin å kombinere med innsikt.

Å stille verdispørsmål om hvorvidt ei endring fører til en bedre tilværelse for den enkelte og for samfunnet som helhet, kan være kontrollspørsmål gode nok. Brukt på Møreaksen:

Er det rett å bruke så enorme pengesummer på et slikt veiprosjekt og er det ikke stor sjanse for at det økonomiske går av hengslene?

Hvor mange innbyggere gagner dette?

Er Møreaksen bærekraftig miljøpolitikk?.

Hvem er for og hvem er mot? Jeg har fundert over hvor få røster det er som står i bresjen for og virkelig brenner for dette gigantprosjektet til tross for det politiske flertallet.

Hvilke trafikkale risker og påkjenninger påføres Molde by?

Blir nytteberegningene så store som forkjemperne hevder?

Ønsker vi å bytte fergene ut med undersjøiske tunneller?

Vi bor i et av de viktigste fergefylkene i landet. I Molde ser vi hver dag de vakre fergene på fjorden . Jeg har stått ved Aker Stadion og hørt turister skryte uhemma av fergene. Er vi klare for å blokkere fjordkryssinga og heller kjøre mange mil i tunneler for å komme oss til Ålesund?

Daglig leder av Møreaksen Harald Espeland uttalte til RB 21.januar i år: «Jeg har vanskelig for å se kosen i en fergetur. Det er og blir et hinder på vegen til det du skal ha gjort». Et dagsferskt anna syn kom fra mitt barnebarn på 5 og et halvt år som skulle på håndballcup i Isfjorden i helga: «Jeg gleder meg slik til jeg skal reise med ferge. Jeg har nesten glemt hvordan det er».

Flere av disse spørsmåla har også Svein Bråthen ved Høgskolen i Molde og Eivind Tveter ved Møreforskning lufta i RB. De representerer fagfeltet som skal kvalitetssikre forutsetninger og nytte så godt som råd er.

Det er et stort ansvar politikerne og andre interessenter tar på seg opp mot kommende generasjoner hvis de mer eller mindre presser fram Møreaksen. Jeg er urolig og har en dårlig følelse for Møreaksen. Kjenner ikke de offisielle forkjemperne fra politikk og næringsliv på tvil?

Molde, 28. januar 2017

Evy Sisilie Bergum

