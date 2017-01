Forfulgt av bomavgift

Sist sommer var jeg en tur ved Namsen og på hjemveien besøkte jeg familie i Tresfjord. Under oppholder der var jeg en tur på Vestnes for å gjøre innkjøp. Hjemturen til Danmark foregikk via Daugstad til Åndalsnes.

Jeg blir nå forfulgt av oppkreving av veiavgift, selv om jeg ikke har vært i nærheten av Tresfjordbrua.

Det kan vel ikke være riktig at man skal betale avgift når man ikke har vært i nærheten av broen og heller ikke har hatt grunn til å unngå den.

Jeg håper dere kan bringe dette som leserbrev og påtale det urimelige i at man ikke kan besøke familien uten å bli pålagt avgift.

Erik Pedersen, Fredericia, Danmark (gammel moldenser (1949–1958)

