Åpnet ladestasjon for elbiler

Det er investert til sammen 700.000 kroner i den nye stasjonen, som har ladepunkt for alle typer elbiler; både asiatiske, europeiske og Tesla, Ladestasjonen er plassert på parkeringsplassen ved hurtigbåtkaia.

Ladar i kvar tettstad Ikkje meir enn 50 km til ein hurtigladar uansett kvar du er i fylket, viser ei oversikt Romsdals Budstikke har samla over alle hurtigladarane i fylket, pluss nokre som kjem.

Daglig leder i Vestnes næringsforum, Roald Fiksdal, orienterte om arbeidet med å få på plass stasjonen, som er et spleiselag mellom kommunen, lokale næringsdrivende, fylkeskommunen og Grønn Kontakt. Ordfører Geir Inge Lien sto for den offisielle åpningen.

Einar Oterholm er kontaktperson for Grønn Kontakt. Han tok turen fra Halsa for å delta på åpningen, selvsagt i elbil. Med hurtiglading tar det 20 minutter å fylle batteriet på Golfen, så han har ingen rekkeviddeangst. Når det gjelder kostnadene ved bruk, sier Oterholm at utgiftene til strøm er omtrent en firedel av hva det koster å kjøre på bensin. Men dette avhenger litt om hvor man lader opp.

BIL & MOTOR – Jeg kjøpte den usett Alf Morten Karlsen (62) fra Molde ble førstemann som fikk den nye Opel Ampera i Romsdal.

I Vestnes er det stadig flere elbiler, ikke minst på Vikebukt-sida av fjorden. Full pris for bompassering på Tresfjordbrua er 90 kroner en veg, da blir det fort lønnsomt for dagpendlere å kjøre elbil gratis gjennom bommen.