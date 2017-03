God vekst i oterbestanden

Frilanser Svein Ove Søholt var nylig ute på Malen, som han kaller "Harøyas riviera", for å sjå på dyrelivet.

– Jeg ville se om det var tegn til de første trekkfuglene. Den fine sandstranda er normalt en tidlig observasjonsplass for tjeld, spove, grågås og andre mindre vadefugler. Men det var ikke så mye fugl å se, bortsett fra en havørn som han over landskapet, sier Søholt.

Derimot fikk han se og fotografert noe annet i vannkanten. Oter.

– Det var stille og fredelig, et lite lag med nysnø på stranda. Så kom den en gjeng med lekne otere som dukket opp på en stein. Like etter kom de fossende forbi i vannkanten, helt oppslukt av hverandre. De lekte bortover hele stranda, forteller Søholt.

Fredet art

Han synes det var kjekt med en artig opplevelse på stranda, og at oteren er tilbake for fullt. Assisterende miljøverndirektør hos Fylkesmannen, Ulf Lucasen, kan bekrefte at oterenbestanden har hatt god vekst i noen år nå.

– Denne arten var jo nesten utryddet på 1970-tallet, som en konsekvens av at det var skyhøye priser på skinnet. For en oter kunne man rundt 1900 nesten få en årslønn. Hadde man et oterhi på eiendommen så var det svært verdifult. Så kom det fredning av arten etterhvert, forteller Lucasen.

Han kartla oterbestanden Møre og Romsdal i 1984, da var den såvidt begynt å øke igjen, og veksten har fortsatt gjennom 90-tallet til i dag. Nå er bestanden god igjen her i vårt distrikt og et lite stykke sørover. På Sørlandet og i Oslofjord-området er det fremdels lite oter, der finner du den bare unntaksvis.

Artig å se på

– Her er det nesten uvanlig å ikke finne sportegn hvis det er gode forhold. Den viser seg ofte ikke så mye fram, men det er ikke så vanskelig å kjenne igjen sportegn etter oter selv om det er snøfritt.

– Oteren er en veldig kjekk art å se på. De er veldig lekne, og finner på all verdens med lyder, hopp, dykking og mer. Folk synes det er artig å se på oteren, sier Lucasen.

Han kan også fortelle om positive bieffekter av at oterbestanden er oppe på et normalt nivå igjen.

– Det har blitt mindre mink, det er veldig ønskelig, for minken kan gjør stor skade på hekkende sjøfugl. Samtidig har havørnbestanden økt igjen. Havørna nyter godt av oterens fiskekunnskap. Begge artene ble fredet omtrent samtidig, og det har vært veldig vellykket, sier Lucasen.