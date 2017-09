Hentet ned fra Bispen med SeaKing helikopter

Rauma

Litt før kl 20 søndag kveld meldte politiet i Møre og Romsdal at to personer hadde gått seg fast ved fjellet Bispen i Rauma kommune.

Politiet kontaktet Hovedsredningssentralen for Sør-Norge, som sendte et Sea King helikopter for å bistå med å hente ned turgåerne.

2 personer gått seg fast ved Bispen. HRS sender Sea King til stedet. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) September 10, 2017

– Det er et par som har gått tur til Bispen, og så har de ikke funnet riktig sti på veg ned igjen. Det er bratt og ulent, og de sitter på hver sin fjellhylle. De følte seg ikke i stand til å gå opp igjen til toppen for å finne riktig sti, forteller Siri Engdahl ved politiets operasjonssentral.

Paret, en mann i begynnelsen av 50-åra, og ei kvinne i 40-åra, er tilreisende.

Klokken 21:15 meldte Politiet at paret var hentet ned i god behold.