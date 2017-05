– Vi må ha trua

Åndalsnes: Jernbanedirektøren var sjøl på plass i Rauma da planene ble presentert torsdag ettermiddag. Av de nesten 319 milliard kronene som er satt av til jernbane, skal 18 av dem komme godstrafikken til gode.

– Målsettingen i direktoratet er at det godset som er egnet til å fraktes på bane, skal over på bane, sa Enger. Hun anslår at 5 til 7 millioner tonn kan overføres fra veg til skip eller jernbane.

– Vi i direktoratet leiter nå etter «våre» 3,5 millioner tonn, sa direktøren, som nå vil ha en rekke aktører med i en prosess for å nå målet.

– Alle må være enig i at vi ønsker få mer gods over på bane, men vi må løfte i flokk, sa hun.

Sammensatt

Fra mai til september skal en «flokk» jobbe mer godsspørsmålene.

Regjeringen utsetter togkonkurranse med et halvt år Regjeringen utsetter konkurranseutsetting av persontransport med tog til juni 2019. Begrunnelsen er blant annet å sikre tilstrekkelig tid for tilbydere.

– Vi skal ha inngående dialog med lokalt næringsliv, transportører og togoperatører, sa Roger Kormeseth, innleid av Jernbanedirektoratet. Han la fram info om det store potensialet i fylket, der 500 vogntog per døgn går gjennom Romsdalen, parallelt med jernbanen.

– Noen steder vet man at det er ny terminal eller spor som trengs, men sånn er det ikke på Raumabanen, sa han. Her er det mer kommersielle forhold og mer sammensatt, sa han og trakk blant annet fram at usikkerhet og enkelthendelser, blant annet som følge av Mannen-problematikken, har svekket tilliten til banen.

– God punktlighet

I salen satt mange aktørene fra transportørnæringa eller næringsliv i Rauma, blant annet direktør Katrine Vold Deunk fra Wenaas Workwear. Inngående brukes vegen mye for transport

– Toget må gå. Gjør det det, vil vi gjerne bruke toget, sa hun.

Jernbanedirektør Enger tok ordet og sa at man måtte ha trua.

– Det er så mye negativt snakk om godstransport at det skapes et negativt bilde, men faktum er at det er veldig god punktlighet for tida.

– 98 prosent, kom det fra Nathallia Sakovich, nåværende godsaktør GreenCargo sin markedsansvarlige.

– 98 prosent, folkens! Man sier det er slik at hvis punktligheten blir bra, kommer kundene, men det er det ikke, sa Enger, som oppfordret til å snakke det opp.

– Sterkt signal

Ordfører Lars Olav Hustad (Høyre) kom med synspunkter og forslag fra Rauma kommune sitt ståsted, blant annet trafikksikkerhet. I tillegg listet han opp diverse mulige tiltak som kan hjelpe til i prosessen med å få mer gods over på bane, som bedre rammebetingelser, grønne sertifikat til dem som benytter mer miljøvennlig frakt og vogntogforbud lørdag/søndag.

Til media etterpå, sa ordføreren at det ser lysere ut på lenge og at han var svært glad for at Enger personlig hadde kommet.

– Det sender et meget sterkt signal, mente han, som også roste regjeringa «si»:

– Hadde ikke de satt av så store midler, hadde ikke dette vært mulig.