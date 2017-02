Etterlengtet snøfall for skisenteret

Snøfallet før helga kom veldig beleilig for et skisenter i «krise». Driftsleder Rune Rasmussen hos Rauma Skisenter i Skorgedalen strålte etter to gode dager i bakken.

– Jeg må takke alle som kom i helga for å støtte oss - og alle som stilte på dugnad for å få det klart til helga, sa han da sola skinte og skapte påskestemning.

Lørdag morgen kunne de fra skisenteret melde om 60-70 centimeter med puddersnø. Og det kom folk fra hele distriktet til bakken.

Han anslo at de nå nærmer seg 200.000 innkjørte kroner denne sesongen.

– Da er vi nesten halvvegs til 500.000 som vi må ha for å betale ned på blant annet lån og leasing av tråkkemaskin, sa Rassmusen.