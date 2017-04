Står klar i beredskap med skredespertise

Årets påske byr på flotte forhold for folk som er glade i ski og fjelltur. Sjøl om varsom.no melder om faregrad 2 på snøskred i påskehelga, er det alltid en viss fare knyttet til ferdsel i fjellet.

- For toppturfolk er det viktig å unngå skredfarlig terreng, sier Wenche Toven, som er leder for skredgruppa til Norsk Folkehjelp Sanitet i Nesset.

Skredekspertise

Hun har et stort mannskap klart i beredskap om noen skulle være uheldig.

- Vi har i år 60 mannskaper som står beredt om noe skulle skje i regionen Romsdal og Nordmøre, informerer Toven i en pressemelding i forbindelse med årets påskeutfart.

- Skredgruppa vår er spesielt forberedt og utstyrt i tilfelle snøskred. De er på vakt døgnet rundt og har med seg alt utstyr der de til enhver tid oppholder seg, sier Toven.

Hun oppfordrer folk til å forberede seg godt til tur.

- Generelt er det viktig at folk har med seg klær for å holde varmen, og godt med mat og drikke, sier Toven.

Moderat skredfare

Så langt i påska er det ikke meldt om skredulykker i området, men det er rapportert om skred som ikke har vært utløst av turgåere i populært utfartsterreng.

Varsom.no skriver at man må være forsiktig med ferdsel i utløpsområder for solvendte heng.

Vær oppmerksom på at renner og formasjoner i fjellet kan gjøre det vanskelig å vurdere hva som er skavl og hva som er fast grunn. Stigende temperatur øker faren for skavlbrudd. Det er fortsatt fare for glideskred, skriver Snøskredvarslingen.