Gjemnes-rådmannen anbefaler kommunestyret å si nei til «utbryterne»

Molde

Tirsdag skal formannskapet i Gjemnes vedta en uttalelse vedrørende søknaden fra Angvik bygdelag om å flytte bygdene tilhørende Angvik skolekrets over til Nye Molde kommune. Kommunestyret får saka på bordet ei uke seinere, den 13. mars.

Rådmannens innstilling i saka ble offentliggjort fredag ettermiddag. Birgit Eliassen er klar på at kommunegrensene bør være som i dag også i fortsettelsen.

Vil bety slutten på Gjemnes?

Hun mener at Gjemnes ikke kan fortsette som en egen kommune dersom en slik grensejustering gjennomføres.

Her er hennes innstilling:

«Gjemnes kommunestyre anbefaler ikke den foreslåtte grensejustering av Angvik skolekrets. Kommunestyret viser til sitt vedtak av 28.6.2016 i sak 24/16 om kommunereformen hvor kommunestyret vedtok at Gjemnes kommune skal videreføres som egen kommune.

Som det framgår av saksutredningen, vil det medføre svært uheldige konsekvenser for Gjemnes kommune dersom over 25 % av innbyggerne skal overføres til Nye Molde kommune. I praksis vil det medføre at resten av Gjemnes ikke kan fortsette som egen kommune, og resultatet av grensejusteringen er å oppfatte som en deling av kommunen. Deling er ikke utredet, og skal dessuten vedtas av Stortinget.»

For omfattende for Gjemnes

Hun konkluderer med at en slik grensejustering vil være ødeleggende for den gjenværende delen av Gjemnes:

«Det synes klart at den omsøkte grensejusteringen er så omfattende for Gjemnes at den i praksis medfører deling av kommunen. Intensjonen i kommunereformen var at kommunene skulle bli større og mer robuste for å kunne levere i henhold til målsettingene og få tillagt nye oppgaver. Et vedtak om grensejustering i Gjemnes vil gi motsatt effekt og svekke kommunens mulighet til å levere gode tjenester, ha en bærekraftig økonomi, styrke lokaldemokratiet og ikke minst det å ivareta rollen som samfunnsutvikler», skriver Eliassen.

57 prosent vil til Molde

Det var sommeren 2016 at Angvik bygdelag søkte om utredning av grensejustering til fordel for Nye Molde kommune. Søknaden om justering gjelder bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og Øye/Heggem.

I september i fjor ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet fylkesmannen i Møre og Romsdal i oppdrag å utrede en slik grensejustering.

Det har blant annet blitt gjennomført en spørreundersøkelse blant alle over 16 år i Angvik skolekrets. Resultatet av den rådgivende undersøkelsen var at 57 prosent av innbygger i Angvik skolekrets ønsket seg til Nye Molde kommune. 36 prosent ønsket fortsatt å tilhøre Gjemnes, mens sju prosent svarte «Vet ikke».

Departementet bestemmer

Når kommunestyret i Gjemnes har fattet sitt vedtak, vil dette sendes til fylkesmannen (frist 15. mars). Fylkesmannen vil deretter gjøre sin vurdering og anbefaling på bakgrunn av all informasjon som er mottatt i saka. Anbefalingen sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet seinest 23. mars, som har det siste og endelige ordet i saka.