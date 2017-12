Åpner adventspakketre i skogen

Molde

– Adventspakketreet er plassert ved Storlihytta, forteller Maria Holo Leikarnes. Barnas turlag inviterer nå til førjulstur til åpning av det litt spesielle treet lørdag klokka 15.

– Målet vårt med dette er å få barnefamilier ut, i en ellers kanskje hektisk førjulstid. Kople av med frisk luft, hodelykt og spenning for ungene med et adventspakketre. Poenget er at dette skal være kvalitetstid, sier Leikarnes. Hun forteller at de nå er i ferd med å pynte treet med små pakker som barna kan bytte til seg – helt fram til julaften.

En pakke ned – en pakke opp

Adventstreet fungerer slik at det ikke er lov å ta gaver fra treet uten at man henger opp en gave man har med hjemmefra.

– Vi håper at mange barn vil komme hit, ivrige etter å få byttet gaver, og da kan vi jo ikke risikere at barna kommer hit og finner treet er tomt, sier Leikarnes.

– Og hvordan finner man treet?

– Det vil bli merket oppe ved Storlihytta hvor treet står, slik at barnefamilier kan gå hit på egen hånd også etter fellesarrangementet lørdag, sier Leikarnes. Hun oppfordrer de som vil være med på åpningen å ta med en pakke, hodelykt, nisselue om man har, varme klær og gjerne mat som kan varmes på bålet.

– Skriv gjerne en pakkelapp om alder og kjønn, hvis det er vesentlig for innholdet i pakken. Pris på pakken skal være mellom 20 og 50 kroner, sier Holo Leikarnes.

Hun håper også at lag, skoleklasser eller andre som skal ha avslutninger før jul, vil gå tur sammen til Storlihytta og besøke adventstreet.