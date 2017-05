– Middagen bør serveres til middagstid

Kleive sjukehjem og omsorgssenter og Skåla omsorgssenter har gjort det siden mars. Bergmo omsorgssenter begynner i august. Uten ekstra kostnader, kun ved endring av rutiner, flytter institusjonene middagsserveringen fra formiddag til ettermiddag.

– Jeg er veldig glad og imponert over at vi allerede har kommet igang med dette prosjektet på flere av våre omsorgssentre, og at resten kommer etter, sier Britt Janne Tennøy.

Må få tid til å bli sultne

Hun er medlem både i formannskapet og i drift- og forvaltningsutvalget i Molde kommune, og videreformidlet helseminister Bent Høies utfordring til kommunene om middag i institusjoner, til Rådmannen tidligere i år.

– Dette er noe jeg brenner for, fordi jeg tror dette er til det beste for beboerne med hensyn til ernæring, trivsel og livskvalitet. Vi må se på når middagen serveres i våre eldreinstitusjoner. Det kommer frem at mange kommuner, inkludert Molde, har servert middag til lunsjtider. Når de eldre har fått sin middagstallerken foran seg tidlig på dagen, like etter frokost kl. 11, rekker de kanskje ikke å bli sultne før ny servering og maten kan bli stående urørt foran dem, sier Tennøy.

Hjemmelaget husmannskost

Hun besøkte onsdag kjøkkensjefen på Bergmo omsorgssenter for å se hvordan gjengen på kjøkkenet tenker.

– De laget all maten fra grunnen av, og serverer sikkelig god og ernæringsriktig husmannskost. Både potetball og fiskemat lager de sjøl, samt kake til kaffen. Jeg blir glad og stolt over de ansatte i kommunen når jeg ser hvordan de jobber på institusjonen, sier Tennøy.

– At de skal fortsette å gjøre denne gode jobben også etter omlegging til servering senere på dagen, gleder meg veldig. Erfaring fra andre steder viser atr når middagen flyttes til ettermiddagen rekker de eldre å bli sultne, og de får tid til aktivioteterer som kan piffe opp appetitten og øke trivselen, sier Tennøy.