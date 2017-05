200 i tog mot høyresiden

Den internasjonale solidaritetsdagen ble skikkelig markert i Molde mandag. Også i Bud var det meget godt oppmøte i solsteiken.

I Molde var det rundt 200 som gikk i tog, med mange paroler rettet mot Høyre og Frp. Det var Ap, SV og LO som gikk sammen om arrangementet i Molde, hvor dagens hovedtaler var stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap).

- Denne dagen handler om samhørighet, solidaritet og kollektive verdier. Det å handle ut fra mer enn egeninteressen. Trygge jobber, nytt flertall! Det er vårt budskap, sa Else-May Botten.

- Vi må ha handlekraft

Hun mener regjeringen gjør altfor lite for å redusere arbeidsledigheten. Samtidig understreket Botten at Norge må skape langt mer i framtida, ellers blir det for lite å dele.

- Det er mye som står på spill nå. Vi må ha handlekraft. Alle skal med! Nå står i realiteten 300.000 nordmenn utenfor arbeidslivet, fortsatte nordmøringen.

