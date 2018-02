Vil bevare Gjemnes som egen kommune. Inviterer til folkemøte

Gjemnes

Til det åpne folkemøtet i Batnfjord samfunnshus kommer medlem av Stortingets kommunalkomite, Willfred Nordlund, professor og tidligere rådmann Bjarne Jensen og kommunereform-kritiker Per Gunnar Stensvaag.

– Stensvaag, som som i sitt virke er flykaptein i SAS, er svært engasjert motstander av kommunereformen. Han har hatt slike foredrag over store deler av landet og var her i folkemøte også i september 2016. Professor Bjarne Jensen er også svært kjent for sine kritiske syn på prosessen med kommunesammenslåinger og har blant annet holdt mange foredrag om temaet, sier Øyvind Silset i en pressemelding.

Han sier folkemøtet denne gangen får et noe ulikt innhold enn sist. Møtet er åpnet for alle, og Silset har invitert lokalpolitikerne i Gjemnes spesielt.

– Men også interesserte fra de andre kommunene rundt oss er hjertelig velkomne, understreker han.

Skjebnetid for Gjemnes, mange ønsker å beholde dagens grenser. Ny behandling av saka i Gjemnes kommunestyre den 13. mars Håp om fortsatt liv for Gjemnes kommune

Reform-kritikere

Batnfjordingen Silset har engasjert seg sterkt i kampen for å bevare Gjemnes som egen kommune. Spørsmålet er igjen blitt aktuelt i forbindelse med søkanden om grensejustering fra bygdelaget i Angvik. Vinner de fram, og en tredel av kommunen forsvinner inn i Nye Molde kommune, frykter mange at resten av Gjemnes blir for lite til å fortsette som egen kommune.

– Det skal ikke «stikkes under en stol» at disse karene i forskjellig grad er kritiske til hvordan denne prosessen har pågått og pågår enda, og er opptatt av i hvilken retning våre samfunn tar som resultat av sammenslåinger til større kommuner, sier Silset.

– Rest-Gjemnes kan bestå

Silset sier Per Gunnar Stensvaag i sitt foredrag vil vise til eksempler både fra inn- og utland på hvordan samfunnsutviklingen har vært i kommuner som har slått seg sammen.

– Dessuten vil han trekke fram noen frivillige grensejusteringer mellom kommuner fra de senere drøye tretti år, ref. Angvika sin søknad, og påpeke at det er mange norske kommuner med færre innbyggere enn et eventuelt «Rest-Gjemnes», uten at det er aktuelt å avvikle dem, sier Silset.

Det vil også bli anledning til å komme med innlegg og stille spørsmål.

Folkemøtet holdes i Batnfjord samfunnshus torsdag 22. februar kl. 19.00.