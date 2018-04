Administrasjonssjef i nye Hustadvika kommune er innstilt

Ordfører Tove Henøen i Fræna mener kjønnsnøytrale titler er viktig

Kommende Hustadvika kommune dropper rådmannstittelen og søker heller etter administrasjonssjef. – En kjønnsnøytral tittel gir et viktig signal om at stillingen er for begge kjønn, sier ordfører Tove Henøen.