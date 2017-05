Flyttet helt frivillig

ELNESVÅGEN: Lørdag ble den «nye» frivilligsentralen åpnet av ordfører Tove Henøen, en dreven snorklipper. Sentralen ble åpnet i januar 2008, og har holdt til i kommunehuset siden da. Nå har man flyttet til Torgsenteret, hvor daglig leder Anne Holen Helset har 85 kvadratmeter til rådighet. Sentralen har blitt stadig mer sentral som formidler og koordinator for frivillig aktivitet og bistand.

Har mye større plass

– Dette skal være en møteplass for alle. Vi har over 30 sitteplasser og muligheter til mange typer treff og arrangement. De nye lokalene er midt i sentrum og midt i blinken, konkluderer Holen Helseth.

Kjernetida er fra klokka 10-14 hver dag, men sjefen sjøl er på jobb hele dagen.

– Det er bare å stikke innom for en prat og en kaffekopp. Lurer du på hva frivilligsentralen kan bidra med, så er jeg her for å svare, sier Holen Helseth.

Mange frivillige

Hun har en «stab» på knappe 40 frivillige, de fleste i alderen 60-70 år. Frivilligsentralen vil gjerne ha enda flere frivillige, spesielt i kommunens utkanter. Holen Helseth trenger også enda flere i kategorien handyman. En av dem er Kåre Moen (67). – Jeg har vært med som frivillig i mange år. Det handler om å yte litt hjelp til eldre og andre som trenger det. Alt fra å måke snø til å rydde skog eller flytte ei postkasse. Slå av en prat og være behjelpelig,sier Kåre.

Frivilligsentralen styrer tiltak som besøksvenner for eldre og enslige, aktivitetsvenner for personer med demens, og de formidler også hjelp til småoppdrag. TV-aksjonen og julegaveaksjonen er også faste programposter for frivilligsentralen. De arrangerer også pensjonistkafé, fredagskafé på sjukeheimen og strikkekafé hver onsdag. Nytt er også kaffetimen hver tirsdag og torsdag. Den nye sentralen har også plass til lokale kunstnere på veggene. – Vi får enda flere muligheter i nye lokaler, fastslår Anne Holen Helseth.