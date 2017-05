Flyttet flyttesalget

Da kan man for eksempel gjøre som Svein og Yvonne Bringslid, som like godt flyttet hele flyttesalget til et ledig lokale i kjøpesenteret Bølgen. Ambjørg Flatmo gjorde det samme, også hun er på flyttefot. Også en tredjepart var med på det store flytte- og garasjesalget på lørdag. Som overhodet ikke er ferdig ennå.

Utrolig med ting

– Vi flytter internt i Elnesvågen, fra hus til leilighet. Det dukker jo opp utrolig med ting når man skal flytte, og mye av det skal jo ikke være med til den nye leiligheten. I stedet for å kjøre alt til RIR-anlegget på Varholen, så fant vi ut at det er mye smartere og hyggeligere å gjøre det på denne måten, sier Svein Bringslid.

Stinn brakke

Ambjørg Flatmo forteller at folk gikk mann av huse i åpningstimene lørdag. Det var stinn brakke. Med kaffe og vafler attåt. Og salget gikk strykende.

– Du verden hvor mye vi har solgt. Over all forventning. Det var jo lang kø utenfor dørene da vi åpnet. Neste helg er det stor sentrumsdag i Elnesvågen, og da er vi tilbake med enda mer som skal selges før vi flytter, ler Ambjørg.