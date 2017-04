Halåssetra skal få stor allgapahuk

Vennelaget har tidligere satt i stand tre seterbuer, bygd handikaptoalett og gjenoppført en fjøsbygning fra 1925.

Neste prosjekt er nå en gapahuk på 120–150 kvadratmeter, som skal være åpen for allmennheten hele året og være universelt utformet. Mange muligheter vil åpne seg, med utendørskonserter og andre arrangement uansett vær.

Halåssetra er et av de 20 mest besøkte Stikk Ut-målene, hvor 12-15.000 turgåere er innom hvert år.

Samlingsplass for alle

Søkeren påpeker at gapahuken først og fremst er et folkehelsefremmende tiltak, hvor alle kan komme og raste under tak uansett vær og føre. Den blir en samlingsplass for både bygda, kommunen og de som for eksempel er med på Stikk Ut.

Positiv

Eide kommune har sendt saka ut på høring og er i utgangspunktet positiv til søknaden. Oddbjørn Harnes