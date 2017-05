Romsdalinger bygger stort på Moa

Det er Wenaas Kapital AS, som sammen med Finansgruppen Eiendom AS har utviklet storprosjektet MidtMoa gjennom prosjektutviklingsselskapet Sentrum Moa AS.

Prosjektet skal ha 81 leiligheter og næringsareal på gateplan, og blir på totalt 6111 m2 i bruttoareal.

Moldeentreprenøren Christie og Opsahl As har jobbet med mange prosjekt på Sunnmøre og i Ålesund de siste årene, og har sikret seg oppdraget.

Wenaas Kapital AS, som holder til i Måndalen, jobber med eiendomsutvikling.

Til tirsdag kveld var 24 leiligheter solgt etter informasjonsmøte for en uke siden. Resten av første salgstrinn ble åpnet i onsdag.