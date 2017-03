Riksveg 70 stengt

Vegmeldingssentralen melder at det er ventet geolog til stedet i søndag formiddag. Rasstedet må undersøkes, og det er i følge sentralen lite trolig at vegen åpnes søndag.

Raset har gått ved Gråura, like nordøst for Gjøra, omtrent på fylkesgrensa mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Gråura ligger knappe fire mil forbi Sunndalsøra retning Oppdal.

– Det er snakk om et mindre ras, og vi har ingen mistanke om at noen er tatt av raset, sier operasjonsleder Frode Gjøsund ved Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om raset omkring ti minutter etter at Statens vegvesen meldte at riksvei 70 Gråura skulle stenges nettopp på grunn av rasfaren. Det skal være minst 40 kubikk med stein som har rast ut, det ramlet i natt fortsatt steiner i området. Politiet frykter også at det kan henge mye storstein oppi fjellet, som kan komme når steinmengdene på vegen flyttes på.

– Det er fysisk sperret og blir ikke åpnet før fagfolk har tatt en grundig vurdering av sikkerheten i området. Det skjer ikke før tidligst litt utpå søndagen, sier Gjøsund.

Både på Oppdalssida og på Gjøra er stamveien sperret i god tid før selve rasstedet. Veien vil sannsynligvis bli stengt en god stund, for det kan ta tid før dette blir ryddet opp, skriver Adresseavisen.

Mange fra Molde og omegn har hytte på Oppdal, og må dermed antagelig legge hjemturen via Meldal, Rindal og Surnaldal eller via Romsdalen. En betydelig omveg for de fleste.