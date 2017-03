Riksveg 70 blir stengt i flere dager

Statens vegvesens geolog har vurdert stedet der det gikk skred på rv. 70 i Gråura. Oppryddingsarbeidet vil ta flere dager.

– Det har rast ned mye stein. I tillegg er det et parti oppe i fjellskjæringa som er usikkert. Dette må vi få ned før vi starter oppryddinga nede på vegen. Noen av blokkene som ligger på vegen er store og må deles opp for å få ryddet dem unna, sier seksjonsleder Torgeir Bye i Statens vegvesen.

Sikkerhetsvurdering

Før oppryddingsarbeidet kan starte, må det gjøres grundige risikovurderinger. Statens vegvesen er allerede i gang med å planlegge arbeidet sammen med utførende entreprenør.

- Sikkerheten for de som skal rydde er det viktigste for oss nå. Det er viktig at vi gjør vurderingene ordentlig og planlegger godt slik at de kan jobbe trygt, forteller Bye.

Ras lørdag kveld

Raset har gått ved Gråura, like nordøst for Gjøra, omtrent på fylkesgrensa mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Gråura ligger knappe fire mil forbi Sunndalsøra retning Oppdal.

– Vi har ingen mistanke om at noen er tatt av raset, sier operasjonsleder Frode Gjøsund ved Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om raset omkring ti minutter etter at Statens vegvesen meldte at riksvei 70 Gråura skulle stenges nettopp på grunn av rasfaren. Det skal være rundt 150 kubikk med stein som har rast ut, det ramlet i natt fortsatt steiner i området. Politiet frykter også at det kan henge mye storstein oppi fjellet, som kan komme når steinmengdene på vegen flyttes på.

Både på Oppdalssida og på Gjøra er stamveien sperret i god tid før selve rasstedet. Veien vil sannsynligvis bli stengt en god stund, for det kan ta tid før dette blir ryddet opp, skriver Adresseavisen.

Omkjøring og ferje

Mange fra Molde og omegn har hytte på Oppdal, og må dermed antagelig legge hjemturen via Meldal, Rindal og Surnaldal eller via Romsdalen. En betydelig omveg for de fleste.

Anbefalt omkjøringsveg er E39 og ferjesambandet Halsa Kanestrøm. Det er også mulig å kjøre fv. 65 og fv. 670 ferjesambandet Kvanne-Rykkjem, men dette sambandet trafikkeres kun av ei mindre ferje.

Statens vegvesen har allerede vært i kontakt med Fjord1 og det blir kjørt hyppigere avganger når behovet melder seg i de to ferjesambandene.

Regn med kø

Det er forventet stor trafikk på de to ferjesambandene søndag kveld på grunn av helgetrafikken fra Oppdal til Nordmøre.

- Trafikantene må forvente at det er kø og regne med at turen tar lang tid, sier seksjonsleder Torgeir Bye i Statens vegvesen.