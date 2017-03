Politiet etterlyser tips

Møre og Romsdal politidistrikt går i en pressemelding sendt 14:30 søndag formiddag ut og ettrerlyser tips om dødsfallet til en mann på Nordmøre.

– Det betegnes som et mistenkelig dødsfall, all den tid at vi ennå ikke vet dødsårsaken. Men det er foreløpig ingenting som tilsier at det har skjedd noe kriminelt, sa operasjonsleder tidligere søndag.

I pressemeldingen skriver Politiet at odsuksjon blir gjennomført mandag for å kartlegge identitet og dødsårsak.

Etterforskningen er i den innledende fasen, og Politiet ønsker derfor å komme i kontakt med personer som har vært i området ved Pilotvegen/Kvernberget i tidsrommet mellom fredag 24.mars og lørdag 25. mars.

Det bes om at man tar kontakt med politiet i Kristiansund på telefon 715 89 000.