Lag og foreninger søkes

MOLDE: – Mange lag og foreninger har vi hatt inne i mange år. De er et supplement til ordinært personell, og også et veldig viktig supplement til våre frivillige, forteller Cecile Nogva, produsent i Moldejazz.

Betalt arbeid

Til forskjell fra det frivillige arbeidet, er dette betalte oppdrag.

– For mange kan det gi gode tilskudd i slunkne klubb- og foreningskasser. I tillegg er det sosialt, og det skaper fellesskap. Vi tar i mot alle typer lag, organisasjoner og foreninger. Det kan være kor eller idrettslag. Kriteriene er at de er over 18, at de kan stille minst fire stykker sammen, at de er normalt sterke fysisk og at de er blide, imøtekommende og løsningsorienterte, som festivalens ansikt utad, sier Nogva, og legger til at de som blir hyret inn som vakt og vertskap skal observere og rapportere - men aldri involvere seg i hendelser.

– Hvor mye betaling er det snakk om?

– Vi betaler 180 kroner pr. time pr. hode. På teknisk er øktene delt opp i seks timer, sier Nogva, og legger til at alle som jobber for Moldejazz er forsikret.

Viktige for oss

Nogva forteller at det trengs hjelp til hovedsaklig to områder: vakt og vertskap, samt arenabygging og teknisk.

– Vi trenger streifvakter i sentrum, som er innom telt og båthavn, vakter til det nye teltet, p-vakter og nattevakter på museet, samt folk som kan bidra på innslipp på museet. Og så er det mye rigging, særlig på museet, sier Nogva, og oppfordrer interesserte til å ta kontakt med henne på telefon eller e-post.

– Hvor mange personer har dere behov for?

– Totalantall fra lag og foreninger hvert år er på cirka 150 personer. Behovet nå er på rundt 50 stk.

– Det er mange festivaler som skal avvikles i år og stort behov for frivillige. Hvordan ligger dere an med frivillige krefter for øvrig?

– Den vanlige rekrutteringen går sin gang. Vi har som vanlig behov for rundt 650-700 frivillige. Her er det komitélederne som selv rekrutterer folk til sine ansvarsområder via vår frivilligportal sier Nogva.

– Er du bekymret for at dere ikke får tak i nok folk til de betalte oppdragene og nok frivillige i år?

– Det kan være en større utfordring i dag enn tidligere å få folk til å stille opp på dugnad. Samtidig er dette på ingen måte noen krise. Selv om vi har manglet frivillige før festivalstart, har det alltid ordnet seg. Jeg tror frivilligarbeidet i Moldejazz er såpass attraktivt og godt organisert at vi stiller sterkt. Men det er klart, både de som tar på seg betalte oppdrag og de frivillige er veldig viktige for oss. Uten dem blir det vanskelig å lage festival, sier Nogva.

Viktig inntekt for Boløsya IL

Jan Erik Devold, styreleder i Bolsøya idrettslag, forteller at opp- og nedrigg av salgsbodene i Storgata under Moldejazz gir en viktig inntekt.

– I stedet for mange smådugnader, gjør vi et skikkelig dugnadsløft, som totalt involverer rundt 40-45 personer, fordelt på to lag. Det betyr at vi mobiliserer langt bredere, sier Devold.

Han forteller at det har vært diskusjoner internt; ikke alle har lyst eller anledning til å bruke 5-6 dugnadstimer på rigging i uke 29.

– Men vi har landet på pliktig oppmøte. Denne inntekten gjør at vi for eksempel kan ha lav spillerkontigent. Det er viktig for oss å være en lavterskelklubb. Det skal ikke være foreldrenes økonomi som avgjør om du kan være aktiv i idrettslaget. Derfor gir vi aksept for de som er bortreist, eller av andre grunner ikke kan delta. Og så utøver vi litt press på de som er hjemme og kan bidra, sier Devold, og legger til:

– Det er mye jobb, men når folk først stiller opp, opplever de at det er litt kjekt også.