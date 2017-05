– Vi vil ha et nytt og lekent navn!

MOLDE: Opp gjennom tida har tilbudet til barn og unge på Moldejazz hatt ulike navn. Mange husker sikkert for eksempel Mr. Jazzboss, eller Ole Foss som han egentlig heter.

De siste åra har navnet Barnas Moldejazz blitt brukt, og da med z i Barnas. Nå mener festivalen det er på tide å tenke nytt.

– I år blir det en hel konsertrekke for barn og unge på dagtid fra mandag til og med lørdag. Målet er at tilbudet skal utvikles etterhvert, sier prosjektleder Therese Østby Haugen i Moldejazz.

Lekent og morsomt

Selve programslippet for barn og unge kommer ikke før neste uke. Prosjektlederen vil nemlig at folk skal tenke helt fritt.

– Programmet vil jo variere fra år til år. Vi trenger et navn som fungerer uavhengig av artistene, sier Haugen, som likevel kan røpe at årets barneprogram blir «innenfor nye rammer».

– Våre konserter blir for alle aldre, egentlig, ikke bare for de yngste. Voksne vil også ha glede av enkelte programposter. Felles er at det er profesjonelle utøvere med høy kvalitet, sier Haugen.

– Hvilke kritierier stilles til det nye navnet?

– Det er en fordel at det er kort. Og vi vil det skal være morsomt og lekent. Ellers er det fritt fram. Det trenger heller ikke ha ordet jazz i seg, sier Haugen.

Dagspass til museet i premie

Frist for å komme med forslag, som sendes på e-post til therese@moldejazz.no, er mandag 8. mai kl. 24.00.

– Vi mener vi har en skikkelig bra premie til vinneren. To todagerspass til museet, samt litt effekter og ikke minst, heder og ære, sier Haugen, som håper på stort engasjement rundt navnekonkurransen.

– Snakk med barna og ungdommen om hva de synes satsingen vår bør hete. Diskuter det i lunsjen. Så håper vi at vi får mange gode forslag!

Eksempler på andre jazzinstitusjoners navn på barnesatsing:

Kongsbergjazz - Barnivalen

Bergen Jazzforum / Nattjazz - Bajazz

Oslo Jazzfestival - Kid in Jazz

Vozzajazz - Badnajazz

Trondheim Jazzfestival - Jazzfest UTE

Nordnorsk jazzzsenter - Jazzongan

Canal Street - BarneStreet