Forførende unggutter

Ja, jeg innrømmer at jeg har hørt om Marcus og Martinus før jeg så denne filmen. Med en elleveårig jente i hus er det vel umulig ikke å ha gjort det. Tvillingbrødrene Gunnarsen, som (begge) nå nærmer seg 15 år har blitt blant de store idolene til en generasjon ungdommer, med en viss hovedvekt på jenter. Her er historien bak suksessen, eller rettere sagt glimt som viser veien.

Nå vil kanskje enkelte hevde at å lage en oppsummerende dokumentar om livet til to syngende 14-åringer kanskje er i litt drøyeste laget. Det er ikke noe sex, drugs & rock´n roll å meske seg i når guttene er mest opptatt av å gjøre lekser, spille på mobilen eller tulle med klassekameratene. Det er i så måte et veldig snilt portrett. Guttene smiler 75 prosent av tiden og de er i grunnen de minst interessante minuttene.

Regissør Daniel Fahre har nemlig en stor utfordring når han lager det som blir beskrevet som en feel-good dokumentar. Føles det for godt så er det ofte noe som mangler, og det noe kalles en konflikt. Som motor i enhver fortelling er konflikten selve drivkraften til at vi gidder å følge med. Helten trenger et mål som skurken står i veien for. Da blir det i tynneste laget å spisse handlingen mot om Oslo Spektrum blir utsolgt eller ikke.

Det er derfor de 25 prosentene hvor brødrene ikke smiler som er de mest interessant. De 25 prosentene hvor det skrapes på den polerte overflaten. Øyeblikkene hvor en av M-ene ikke gidder å gå på scenen og heller vil hjem. Øyeblikkene hvor brødrene står i opposisjon til hverandre og kjemper for sin plass i rampelyset. At for eksempel Marcus tar mesteparten av fokuset i intervjuet fordi han er den mest verbale. Her kommer Fahre litt under huden på de to og de fremstår mer som mennesker av kjøtt og blod enn trente entertainere.

Forholdet til fansen er også en sentral del av handlingen. Her kommer brødrene særdeles sympatisk fra det og viser et stort hjerte til de som betaler for smør på maten. Jeg tror fansen vil ha stor glede av filmen. Guttene gir mye av seg selv og vi får se livet bak fasaden. I tillegg er det mye historisk materiale fra guttenes første år og livet i det Gunnarsenske hjem hvor også mor og lillesøster får en plass i bildet. Ellers er fokuset mest på faren i tillegg til guttene når vi følger dem land og strand rundt.

Resultatet har blitt en snill film om snille gutter, med små glimt av utfordringene med stjernestatusen. Jeg velger derfor å gi et litt snilt terningkast.