Nå blir det full musikk i teltet

Kultur

Magic Mirrors-teltet på Rådhusplassen var en nysatsing på fjorårets festival, som nå blir videreført med enkelte forbedringer.

– I år blir det stoler med ryggstø til alle! Og både konserten og matserveringen, som fortsatt er Calle Fegths jambalaya, blir en time tidligere enn i fjor. Dermed blir det tidligere middag, og vi kan åpne dørene til teltet på nytt etter klokka 22, som en ren barløsning. Det har vært etterspurt, både fra publikum og frivillige, som et alternativ til Alexandraparken, sier Moldejazz-sjef Hans-Olav Solli og legger til at teltet har en kapasitet på 250.

– Vi kunne kanskje fått inn 500, men vi ønsker at det skal være en romslig og eksklusiv opplevelse, sier Solli.

Ytre Suløen hedrer King Oliver

Fast på tradjazz-menyen er Ytre Suløen Jass-Ensemble som markerer 45 år med å hylle en av de mest sentrale skikkelsene fra New Orleans, Joe «King» Oliver. De spiller mandag 16. og tirsdag 17. juli.

– Mange har kjøpt billetter til disse konsertene allerede, og det er litt stas å fortelle at det blir et eget konsept. Dessuten er Kåre Nymark invitert tilbake, slik at det blir to trompeter i front, sier Solli.

Onsdag og torsdag er det klart for Jazzombies med Enrico Tomasso.

– Dette er et stjernelag av norske trad-musikere, med David Skinner som bandleder og den engelske stjernetrompetisten Enrico Tomasso som gjestetrompetist, som også er en dyktig vokalist. Han var på Moldejazz i 2013 som en del av Bryan Ferrys «Jazzage»-prosjekt, forteller festivalsjefen.

Fire blad Skeidsvoll og maratondans

Fredag står hele fire blad Skeidsvoll på scena i det lokale prosjektet Bech & Skeidsvoll New Orleans band – mens fredag er det klart for et samarbeid med Teatret Vårt og en konsertversjon av Maratondansen, musikalen med Jenny Langlo på vokal og noen av fylkets beste jazzmusikere.

– Her er vi så i forkant at jeg ennå ikke har hørt musikken, men den er altså inspirert av 30-tallets amerikanske dansehaller. Jeg tror det vil passe utmerket i teltet, sier Solli.

Med slippet gjenstår kun kl. 21-konsertene i Alexandraparken, samt dagkonsertene samme sted.

– Hvordan er billettsalget for øvrig?

– Det er fantastisk. Vi ligger langt foran de siste tre årene, du må langt inn i festivaluka for å finne tilsvarende. Di Derre-konserten er lokomotivet, der er det bare 300-400 billetter igjen nå. Men selv om du trekker fra den, er salget uvanlig bra, sier Solli, som tror det skyldes at programmet treffer særlig bredt i år.